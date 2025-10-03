Un Ferrari 488 Spider în valoare de 200.000 de euro a fost confiscat de poliție într-o parcare subterană din orașul german Leipzig. Operațiunea face parte dintr-o anchetă împotriva unor clanuri românești din landul Hessa, cărora le-au fost reținute bunuri de 3,4 de milioane de euro. Libertatea.ro scrie că 60 de suspecți de fraudă și de evaziune cu vânzarea de mașini de lux sunt cercetați de autorități.

Mjällby, formația satului Hällevik, cu 800 de locuitori, aflat pe malul Mării Baltice, este virtual campioană la fotbal în Suedia. Mjällby are un avans de 11 puncte cu cinci etape rămase în prima ligă suedeză și a pierdut un singur meci în acest sezon. E pe cale să obțină și cel mai mare număr de puncte din istoria de 101 ani a ligii. Libertatea.ro scrie că majoritatea jucătorilor provin din zona situată la 500 km de capitala Stockholm.

Începând cu acest an universitar, studenții Universității Transilvania din Brașov au interzis la utilizarea instrumentelor de inteligență artificială precum ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek și altele pentru lucrări academice, iar sancțiunile merg de la avertisment până la exmatriculare. Libertatea.ro scrie că în acest ultim caz, studentul poate reveni la facultate abia după un an.

Un român de 23 de ani a strâns o mică avere în Franța, unde a dat examenul pentru permis auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Tânărul a reușit să pună la punct o schemă prin care el și manageriţa unei școli de șoferi au primit zeci de mii de euro pentru a susține în fals probele în locul altor candidați. Conform Libertatea.ro, schema a fost demascată în august, judecata începe însă în ianuarie.

Plăcuțele cu numele străzii Corneliu Gavrilov, denumită în onoarea unui erou martir al Revoluției din 1989, au fost montate în municipiul Tulcea chiar lângă stema Uniunii Tineretului Comunist (UTC), care încă tronează pe fațadele a două blocuri. Un articol Libertatea.ro relevă că acest contrast este cinic, dar însemnele regimului totalitar nu sunt interzise, spre deosebire de simbolurile fasciste sau naziste.

