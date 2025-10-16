Nvidia lansează DGX Spark, un „supercomputer AI personal” care poate fi deja cumpărat. Device-ul este suficient de puternic pentru a lucra cu modele AI sofisticate, și destul de compact pentru a încăpea pe un birou. Deși inițial s-a vehiculat un preț de 3.000 de dolari, se pare că DGX Spark va costa acum 4.000 de dolari, conform Nvidia. DGX Spark dispune de 128GB de memorie RAM și poate oferi o performanță AI de un petaflop, echivalentul a un milion de miliarde de calcule pe secundă.

OpenAI a anunțat planuri de relaxare a restricțiilor pentru ChatGPT, inclusiv permiterea conținutului erotic pentru utilizatorii adulți verificați. Compania intenționează să lanseze o versiune actualizată a ChatGPT care îți va permite să configurezi personalitatea AI-ului. Opțiunile vor include răspunsuri mai umane, utilizarea intensă a emoji-urilor sau un comportament prietenesc. De asemenea, OpenAI vrea să introducă un sistem mai bun de verificare a vârstei, pentru a permite adulților să creeze conținut erotic.

Samsung a lansat o nouă versiune a pliabilului său de top, însă exclusiv pentru piața chineză. Noul model W26 vine cu upgrade-uri de design și funcții, menținând în același timp specificațiile de bază ale Galaxy Z Fold 7. De asemenea, telefonul rămâne extrem de ușor, cântărind doar 215g, păstrându-și titlul de cel mai subțire și mai ușor telefon pliabil de pe piață. O altă îmbunătățire notabilă a W26 față de Fold 7 este introducerea apelurilor prin satelit. W26 oferă 16GB de RAM pentru ambele opțiuni de stocare, de 512GB și 1TB.

Sateliții Starlink ai lui Elon Musk, cad de pe orbită într-un ritm alarmant. Aproximativ patru ard zilnic în atmosferă, ridicând astfel întrebări despre deșeurile spațiale. În prezent, există circa 20.000 de obiecte pe orbita joasă a Pământului, inclusiv 12.000 de sateliți funcționali, dintre care 8.500 aparțin Starlink. Experții avertizează că, deși până acum am avut noroc, riscul ca fragmentele spațiale să lovească oameni rămâne o preocupare validă.

Comisia Europeană a anunțat extinderea infrastructurii europene de Inteligență Artificială cu șase noi fabrici, printre care una și în România. RO AI Factory va fi construită de Universitatea Politehnica București și ICI București, împreună cu alți parteneri. Proiectul va include un supercomputer optimizat pentru AI și servicii avansate pentru cercetare, afaceri și sectorul public. Domeniile prioritare sunt producția, securitatea cibernetică, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome.

