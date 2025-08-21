Donald Trump a lansat marți un cont oficial al Casei Albe pe TikTok, în ciuda unei legi care cere vânzarea platformei deținute de chinezi. Prima postare a contului a fost un clip cu mesajul „America, ne-am întors! Ce mai faci, TikTok?”. O lege care cere vânzarea TikTok sau interzicerea sa trebuia să intre în vigoare pe 20 ianuarie, însă Trump a extins de mai multe ori termenul-limită pentru ca platforma să găsească un cumpărător non-chinez. Această prelungire expiră la mijlocul lunii septembrie.

EISA, asociația compusă din mai multe publicații tech din întreaga lume, a anunțat câștigătorii ediției din acest an la categoria „Mobile”. HONOR 400 a fost desemnat „Smartphone-ul anului 2025”, iar Motorola Razr 60 Ultra a câștigat premiul pentru cel mai bun telefon pliabil. De asemenea, Samsung Galaxy S25 Ultra a primit distincția pentru cel mai bun smartphone AI din acest an. În ceea ce privește televizoarele, TCL a fost cel mai premiat producător al serii.

Samsung Galaxy S26 Ultra ar putea aduce o inovație importantă în ceea ce privește privacy-ul ecranului. Viitorul flagship ar putea fi echipat cu tehnologia „Flex Magic Pixel” pentru a controla unghiurile de vizualizare ale acestuia. Tehnologia utilizează AI pentru a ajusta pixelii ecranului și a controla opacitatea lor. Astfel, se poate restricționa vizibilitatea conținutului pentru persoanele din jur, oferind o protecție sporită a datelor personale.

Am tot spus pe aici că Meta se pregătește să lanseze o pereche de ochelari inteligenți cu ecran încorporat. Ei bine, produsul se numește Hypernova și va fi dezvăluit luna viitoare. Inițial, compania și-ar fi dorit să vândă ochelarii la un preț de cel puțin 1.000 de dolari, semnificativ mai mult decât cel al ochelarilor Ray-Ban Meta sau al noilor Oakley. Totuși firma-mamă a Facebook a reușit să reducă prețul pentru consumatori la aproximativ 800 de dolari.

BlackBerry a fost mai mult decât o marcă de telefoane. O companie chineză, Zinwa Technologies, și-a propus să reînvie device-urile vechi de un deceniu, cu o modificare semnificativă. Cei de acolo lucrează la restaurarea a câtorva telefoane BlackBerry Classic Q20, instalând pe ele Android. Pentru a asigura compatibilitatea cu sistemul modern de operare, Zinwa înlocuiește placa de bază cu una nouă, echipată cu un procesor mai recent.