Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic care „intră în vigoare cu efect imediat”.

„Cu efect imediat, intră în vigoare un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris duminică Trump pe platforma sa Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.

Barak Ravid, jurnalist la publicația americană Axios, dezvăluie pe contul său de X că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu știe despre niciun fel de armistițiu între Ucraina și Rusia.

„Președintele Zelenski mi-a spus: «Anunțul despre armistițiu a fost o surpriză pentru mine. Dar dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, Ucraina va fi de acord. Dacă președintele Trump s-a înțeles cu Putin asupra acestui lucru, vă rugăm să ne anunțați când începe armistițiul. Suntem pregătiți și îl vom accepta»”, a transmis Zelenski, potrivit jurnalistului Barack Ravid.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru Financial Times că Ucraina nu are informații despre un armistițiu energetic și a menționat că Rusia continuă să atace rețeaua energetică din Kiev. „În acest moment, echipele noastre de reparații restabilesc aprovizionarea cu electricitate și apă la Kiev (după atacurile rusești efectuate în urmă cu câteva minute - n.r.”, a declarat oficialul ucrainean.

Moscova nu a comentat deocamdată anunțul lui Trump.

Volodimir Zelenski a dat asigurări cu câteva ore înainte de anunțul lui Donald Trump că Ucraina este gata să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia dacă regimul de la Moscova oprește, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Zelenski a făcut această declarație după ce Trump a criticat atacurile efectuate de ucraineni asupra rafinăriilor din Rusia și i-a cerut președintelui Ucrainei să lase locul altui lider.