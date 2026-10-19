Accident grav cu microbuz la ieșire din Lumina, pe DN22: 9 răniți, o persoană intubată și trafic blocat pe ambele sensuri

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Un grav accident rutier s-a produs luni dimineață, în jurul orei 7.00, pe DN 22, între localitățile Năvodari și Lumina, județul Constanța. În urma coliziunii dintre un microbuz și un autoturism, nouă persoane au fost rănite, dintre care una este în stare gravă. Traficul rutier este complet blocat pe ambele sensuri.
Reprezentanții ISU Dobrogea au confirmat că toate cele nouă victime au fost transportate la spital. „Dintre pasagerii microbuzului, o persoană este inconștientă și a fost intubată, patru persoane au traumatisme craniene și faciale, iar trei prezintă răni minore. Conducătoarea autoturismului a suferit un traumatism ușor la piciorul stâng”, au declarat oficialii.
Polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră au intervenit imediat după apelul la 112. „Din primele informații, impactul s-ar fi produs între un microbuz și un autoturism”, a transmis IPJ Constanța. În prezent, echipajele lucrează pentru fluidizarea traficului și dirijarea vehiculelor pe rute alternative, a raportat Centrul INFOTRAFIC.
Cercetările continuă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.