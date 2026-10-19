Șoferul srilankez al microbuzului implicat în accidentul de pe DN22 avea permisul suspendat și a intrat pe contrasens, în curbă

Un accident grav a perturbat traficul luni dimineață, pe DN 22, între Năvodari și Lumina, județul Constanța. Un microbuz condus de un cetățean srilankez, în vârstă de 35 de ani, a intrat pe contrasens într-o curbă și a lovit frontal un autoturism condus de o femeie de 22 de ani. Șoferul microbuzului avea permisul de conducere suspendat, a confirmat IPJ Constanța.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, de 35 de ani, cetățean din Sri Lanka, a condus o autoutilitară pe DN 22, dinspre Constanța către Tulcea, iar la un moment dat, într-o curbă la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 22 de ani, care se deplasa din contrasens”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Nouă persoane au fost rănite în urma impactului, dintre care șapte sunt cetățeni srilankezi. Un bărbat de 45 de ani a suferit răni grave, iar o persoană a fost găsită inconștientă la locul accidentului. De asemenea, atât șoferul microbuzului, cât și șoferița autoturismului au suferit răni, potrivit news.ro.