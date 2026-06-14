Action ajunge în Suceava și Fălticeni

Action se pregătește să intre în două orașe noi din România. În Suceava, retailerul caută lucrători comerciali, atât cu normă întreagă, cât și cu program parțial. Pentru aceste posturi, salariile nete sunt între 1.500 și 3.000 de lei, în funcție de norma de lucru, arată anunțurile de recrutare consultate de Economica.net.

În Fălticeni, compania caută oameni pentru funcții de conducere. Sunt disponibile posturi de manager de magazin și manager adjunct de magazin.

Ce salarii și beneficii oferă Action pentru noile angajări

Pentru postul de manager de magazin în Fălticeni, Action oferă un salariu net lunar între 5.800 și 6.200 de lei. Candidații trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență într-o funcție de coordonare, de preferat în retail. Compania caută persoane care au absolvit cel puțin liceul, pot purta o conversație în limba engleză, lucrează bine în echipă și sunt orientate către clienți și soluții.

Pentru postul de manager adjunct de magazin, salariul net este între 4.000 și 4.300 de lei pe lună. Și în acest caz, Action cere experiență anterioară într-o poziție de coordonare. Candidații trebuie să aibă minimum doi ani de experiență, preferabil în retail, să fi absolvit cel puțin liceul, să poată vorbi în engleză și să accepte program în ture, inclusiv în weekend.

Pe lângă salariu, Action oferă angajaților asigurare medicală privată, 22 de zile de concediu pe an, bonuri de masă de 40 de lei pe zi și reducere de 15% la produsele cumpărate din magazinele companiei. Beneficiile sunt menționate pentru toate posturile scoase la concurs, indiferent dacă este vorba despre lucrători comerciali sau despre funcții de conducere.

Câte magazine Action există deja în România

Action a intrat pe piața din România în februarie 2025. De atunci, compania a deschis 14 magazine, în orașe precum Pitești, Arad, Oradea, Hunedoara, Bragadiru, Turda, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Satu Mare, Drobeta-Turnu Severin, Bistrița, Aiud, Ploiești și Târgoviște. În luna aprilie a acestui an, Action a deschis trei magazine în Moşniţa Nouă, din județul Timiș, în Arad şi Bacău.

Retailerul continuă angajările și pentru alte orașe în care urmează să deschidă locații. Este vorba despre Sighetu Marmației, Hațeg și Odorheiu Secuiesc, mai scrie Economica.net.

Action este un retailer specializat în produse nealimentare la prețuri mici. Compania susține că are permanent aproximativ 1.500 de produse la prețuri sub 5 lei și că adaugă în fiecare săptămână circa 150 de produse noi. La nivel european, Action are peste 3.300 de magazine în 14 țări.

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