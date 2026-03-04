„Goliți depozitele, umpleți fabricile”

Washingtonul fierbe. După valurile de lovituri aeriene lansate împotriva unor ținte strategice din Iran, oficialii americani au realizat o problemă matematică dură: rachetele se consumă mult mai repede decât pot fi ele fabricate.

Miercuri, 4 martie 2026, consilierii președintelui american se întâlnesc cu directorii giganților care produc „mușchii” armatei SUA (companii precum Lockheed Martin, Raytheon sau Boeing). Motivul? Arsenalul de rachete de înaltă precizie — cele care pot lovi o țintă de la sute de kilometri distanță cu o eroare de câțiva centimetri — este la un nivel îngrijorător de scăzut.

Atunci când SUA își consumă rezervele, întreaga hartă a securității globale se modifică. Dacă fabricile nu pot ține pasul cu ritmul războiului, capacitatea Americii de a susține și alte zone de conflict (precum Ucraina sau Taiwan) ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

Marea provocare: nu poți face rachete ca pe mașini

Spre deosebire de o fabrică de autoturisme, unde liniile de asamblare pot scoate mii de unități pe zi, o rachetă interceptoare sau una de croazieră este un computer zburător extrem de sofisticat.

Multe dintre piesele electronice vin din lanțuri de aprovizionare globale care sunt deja tensionate și constituie componente rare. În plius, este nevoie de ingineri specializați, nu doar de muncitori necalificați. Iar uneori durează și doi ani de la semnarea contractului până când o rachetă iese pe poarta fabricii.

Ce cer oficialii de la Casa Albă? În primul rând, viteză maximă: fabricile să lucreze în trei schimburi, 24/7. Apoi, e nevoie de implificare: eliminarea birocrației care întârzie livrarea armamentului, plus prioritate, astfel încât comenzile pentru Orientul Mijlociu să treacă în fața oricăror altor contracte comerciale.

Acest „maraton al înarmării” are efecte economice directe, idiferent cât de departe ne-am afla față de conflict. Tensiunile din Iran și consumul uriaș de resurse pentru apărare mențin prețul petrolului la cote înalte. De asemenea, când guvernele pompează miliarde de dolari în armament, economia globală resimte presiunea, ceea ce poate duce la scumpiri în lanț.

Ca membru NATO pe flancul estic, România depinde de „umbrela” americană. Orice criză de stocuri în SUA înseamnă că aliații europeni trebuie să devină mai vigilenți și să își accelereze propriile programe de înzestrare. Mesajul transmis de la Casa Albă este clar: „Lumea s-a schimbat, iar pacea trebuie apărată cu depozitele pline.”

Ce rachete „topesc” bugetele: vedetele negre ale depozitelor SUA

În întâlnirea de la Casa Albă, trei tipuri de armament sunt prioritare, deoarece rata lor de consum a depășit orice prognoză de pace. Primul sunt rachetele interceptoare (Sistemele Patriot și SM-3), care sunt folosite pentru a doborî rachetele balistice lansate de Iran. Sunt extrem de scumpe (un singur foc poate costa între 4 și 10 milioane de dolari) și sunt compuse din mii de piese de înaltă precizie.

Al doilea tip, rachetele de croazieră Tomahawk, care sunt lansate de pe nave sau submarine, acestea sunt „chirurgii” care distrug radarele și centrele de comandă inamice. Producția lor este lentă din cauza motoarelor cu reacție miniaturizate.

În fine, muniția JDAM (Bombe inteligente). Sunt kituri care transformă bombe obișnuite în arme ghidate prin GPS. Deși sunt mai ieftine, Statele Unite au nevoie de zeci de mii de unități pentru a menține o campanie aeriană prelungită.

Se așteaptă ca Pentagonul să publice o listă a contractorilor cu performanțe sub așteptări. Companiile numite vor avea la dispoziție 15 zile pentru a prezenta planuri aprobate de consiliu pentru a corecta situația. Dacă aceste planuri sunt considerate insuficiente, Pentagonul poate lua măsuri de punere în aplicare, inclusiv rezilierea contractelor.

Perspective pentru România

Deși nu fabricăm rachete Tomahawk, România a început să își modernizeze industria de apărare pentru a deveni un furnizor regional esențial și are câteva puncte forte, în acest moment.

Primul e constituit de mentenanța sistemelor Patriot. România deține deja sisteme Patriot. Centrul de mentenanță de la Aerostar Bacău și colaborările cu Raytheon permit ca piesele uzate să fie reparate local, fără a mai trimite totul în SUA. Aceasta este o „gură de aer” pentru logistica americană.

Al doilea punct forte e reprezentat de producția de interceptoare (SkyCeptor). Există planuri avansate și memorandumuri semnate pentru ca România să fabrice rachete interceptoare SkyCeptor (o variantă mai ieftină și eficientă a rachetelor Patriot) la Ploiești (Electromecanica Ploiești). Aceasta ne-ar transforma din cumpărători în producători pentru tot flancul estic.

În fine, al treilea punct forte îl constituie muniția de calibru mare. În timp ce americanii se concentrează pe rachete high-tech, România (prin Romarm) rămâne un producător vital de muniție de artilerie și explozibili de bază. Fără acești „atomi” ai războiului, nicio armată nu poate rezista pe termen lung.

Întâlnirea de la Casa Albă ne arată că războiul modern nu este doar despre curaj, ci despre cine are fabrica mai rapidă. Pentru România, această criză de stocuri a SUA este o oportunitate imensă de a atrage investiții americane în fabricile noastre din Prahova, Brașov sau Bacău.

Dacă fabricile noastre încep să producă piese pentru „vulturii” americani, nu doar că ne securizăm granițele, dar injectăm miliarde de euro în economia națională.

Angajații europeni, inclusiv români, părăsesc Germania: „Nu ne putem permite"
 2 comentarii
Nerasist 04.03.2026, 14:34

Până iese ceva pe porțile din Romania, nu o să mai fie nevoie.

ethanhunt 04.03.2026, 14:53

Problema este in opinia mea ca daca o sa dureze razboiul din Iran mai mult de careva luni o sa fie o criza mare in SUA din cauza rachetelor care sunt foarte scumpe

