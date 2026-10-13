A început asfaltarea pe cel mai lung viaduct de autostradă din România, pe A3

Vești bune de pe șantierul Autostrăzii A3 Transilvania, între Nădășelu și Zimbor. A început așternerea primului strat de asfalt pe viaductul de 2 kilometri de la Mihăiești (Topa Mică), cel mai lung viaduct de autostradă din România.

Stadiul lucrărilor între Nădășelu și Zimbor

Tronsonul de autostradă din A3, în lungime de 30,6 km, se află între Nădășelu, un sat în comuna Gârbău, aflat în județul Cluj, și Zimbor, o comună aflată în județul Sălaj. Lucrările pe tronsonul Nădășelu-Zimbor sunt realizate de constructorul român UMB, în afară de devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică unde contractul a fost semnat cu asocierea condusă de constructorul turc Ozaltin.

„Vești bune de pe șantierul celor 30 de kilometri dintre Nădășelu și Zimbor, pe Autostrada Transilvania, între Cluj și Zalău. Lucrările avansează foarte bine. Stadiul fizic pe cei 25 de kilometri executați de constructorul român a depășit 99%, iar pe al doilea contract ce include mega-podurile Nădășelu și Mihăiești am depășit 85%”, a precizat marți, 13 octombrie, secretarul de stat Horațiu Cosma, pe Facebook.

Turnarea primului strat de asfalt pe viaductul Topa Mică

Oficialul din cadrul Ministerul Transporturilor, a mai adăugat că a început așternerea primului strat de asfalt pe viaductul Topa Mică, de pe A3.

„La Mihăiești, pe viaductul de 2 kilometri, constructorul turc a început așternerea primului strat de asfalt! Au fost finalizate turnarea plăcii de beton și montarea parapetului, iar hidroizolația este aproape gata pe una dintre căile podului. Constructorul a trecut la următoarea etapă, asfaltul, un pas decisiv spre finalizarea acestei structuri impresionante”, a mai spus secretarul de stat.

Se toarnă placa de beton la viaductul Nădășelu

Continuă lucrările și la Viaductul Nădășelu, de 1,2 km, situat pe secțiunea Nădășelu - Mihăiești din A3.

„Se toarnă placa de beton, se montează bordurile laterale, iar secțiunea construită în consolă deasupra cimitirului din Nădășelu a fost finalizată”, potrivit secretarului de stat.

Horațiu Cosma susține că obiectivul Ministerului Transporturilor este să deschidă circulația pe întregul sectorul dintre Nădășelu și Zimbor până la finalul anului 2026.