Decizia se va lua până la finalul anului

„Suntem interesați să preluăm businessul Nordis și, în acest sens, am transmis o scrisoare de intenție pentru Nordis Mamaia SRL și Nordis Management SRL, cele mai importante companii din grup. Am început deja procesul de due diligence și estimăm că vom lua o decizie până la finalul acestui an”, a declarat Ștefan Unchiașu, administrator Avangarde.

Acesta a precizat că hotărârea finală va depinde de analizele juridice, tehnice și financiar-contabile, precum și de aprobarea Adunării Generale a Creditorilor pentru cele două scrisori de intenție.

„Ne dorim să fructificăm deplin această oportunitate de business şi de dezvoltare a Grupului Avangarde la nivelul următor. Activăm de peste 15 ani în piaţa imobiliară, totalizând până acum peste 5.000 de apartamente finalizate şi livrate, iar astăzi avem în dezvoltare, în Bucureşti şi zonele adiacente, alte peste 1.500 de apartamente”, a adăugat Ștefan Unchiașu.

La rândul său, Emanuel Poștoacă, administrator special Nordis, a salutat intenția Avangarde: „Este remarcabil că un dezvoltator de calibru vrea să preia Nordis. Mă bucur că potențialul grupului poate fi valorificat de un antreprenor român cu experiență solidă în imobiliare”.

Ancheta în Dosarul Nordis

Contextul preluării este însă marcat de ancheta penală în Dosarul Nordis. Pe 4 februarie au fost reținute 11 persoane, între care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

A doua zi, Poliția Română anunța instituirea sechestrului asupra a 201 imobile, cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni, precum și blocarea a 48 de conturi bancare.

Ulterior, pe 22 august, DIICOT a precizat că ancheta avansează „cu celeritate”, fiind administrate constant probe. Până acum au fost ridicate zeci de mii de documente, au fost efectuate percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive, au fost audiate peste 2.000 de persoane (inclusiv 600 de părți vătămate), iar materialul de urmărire penală însumează peste 400 de volume.

Procurorii au menționat că expertizele judiciare urmează să fie dispuse după finalizarea audierilor și coroborarea probelor, subliniind că acestea trebuie realizate pe baza întregului material probator, pentru a garanta concluzii complete și obiective.

Schema grupării Nordis

În acest context, deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a acuzat stagnarea anchetei pe motiv că Ministerul Public nu ar fi alocat DIICOT fonduri pentru expertize de aproape jumătate de an. Parchetul General a respins acuzațiile, afirmând că informațiile sunt false și precizând că DIICOT nu a solicitat fonduri și că, în dosar, nu a fost dispusă sau efectuată vreo expertiză până în prezent.

Gruparea Nordis este formată din trei lideri (Răzvan Vladimir Ciorbă, Gheorghe Poștoacă și Alexandru Mihai), șapte persoane în eșalonul secund (directori și contabili), precum și alte cinci persoane pe palierul de execuție, care se ocupau cu „mutarea” banilor în conturi – scriu procurorii DIICOT în propunerea de arestare preventivă, consultată de Libertatea.

Procurorii notează că Laura Vicol era unul dintre principalii beneficiari a fondurilor delapidate și intervenea doar atunci când era cazul.

Gruparea era sprijinită de trei notari, printre care Ioana Băsescu și Andreea Cosma, care au întocmit documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare sau intabulare, având reprezentarea foarte clară a faptului că acordă sprijin unei asociații bine organizate constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni.

Tot în această categorie intră și doi avocați, care au consiliat membrii grupării în modalități care nu se circumscriu unei consultanțe juridice oneste și în limitele legii.

