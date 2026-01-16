„Nu cred că prezența trupelor europene influențează procesul decizional al președintelui sau obiectivul său de a dobândi Groenlanda”, le-a declarat joi jurnaliștilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, întrebată dacă recentele anunțuri privind prezența militară europeană la sol ar putea afecta calculele lui Trump.

Press Briefing by Press Secretary Karoline Leavitt, Jan. 15, 2026 https://t.co/akIA56pzCP — The White House (@WhiteHouse) January 15, 2026

În această săptămână, mai multe state europene, printre care Franța, Germania, Suedia, Finlanda, Norvegia și Olanda, au anunțat că vor trimite trupe în Groenlanda pentru a participa la un exercițiu militar danez, unele dintre ele fiind deja la fața locului.

Primele trupe europene au debarcat în Groenlanda joi, după întâlnirea neconcludentă din SUA privind insula autonomă.

Estonia participă la faza de planificare și este „pregătită să trimită trupe pe teren dacă i se va cere”. NATO nu este implicată în acest exercițiu militar, care este unul interguvernamental.

În schimb, premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că țara sa nu va trimite trupe în Groenlanda.

Președintele SUA a amenințat în repetate rânduri cu folosirea forței militare pentru a prelua controlul asupra insulei arctice, despre care susține că riscă să ajungă sub influența Rusiei și Chinei.

După întâlnirea de miercuri de la Casa Albă cu vicepreședintele american JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio, ministrul de Externe al Danemarcei a declarat că Danemarca și Groenlanda „au în continuare un dezacord fundamental” cu Washingtonul.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a spus joi forțelor armate de la el că Franța va desfășura în zilele următoare mijloace terestre, aeriene și navale în Groenlanda.

„Franța și europenii trebuie să continue, oriunde le sunt amenințate interesele, să fie prezenți fără escaladare, dar fără compromisuri în ceea ce privește respectarea suveranității teritoriale”, a declarat Macron.

Regatul Unit și Norvegia susțin public inițiativa de a crea o misiune NATO denumită „Arctic Sentry”, care ar spori prezența Alianței în regiune și l-ar reasigura pe Trump cu privire la angajamentul Europei față de securitatea din Arctica.

