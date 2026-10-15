Avertismentul unui fost director Google: „Într-un an, cea mai inteligentă ființă de pe Pământ nu va mai fi un om”

Mo Gawdat, fost director executiv la Google, a declarat în cadrul evenimentului Gladiator Summit II că inteligența artificială (AI) se află pe punctul de a depăși inteligența umană. Potrivit El Confidencial, acesta a afirmat că „în următoarele 12 luni, cea mai inteligentă ființă de pe planetă nu va mai fi un om”. Gawdat consideră că această schimbare va transforma fundamental modul în care oamenii abordează problemele complexe, munca și accesul la cunoaștere.

Saltul tehnologic exponențial și scenariul în care mașinile depășesc mintea umană

Mo Gawdat susține că progresul rapid al tehnologiei AI va genera un salt spectaculos al capacităților sale operaționale. „Sistemele actuale pot adăuga între 45 și 50 de puncte la coeficientul de inteligență al utilizatorilor care le folosesc eficient”, a explicat fostul director. El a oferit exemple concrete din domenii precum șahul sau plierea proteinelor, unde sistemele AI depășesc deja cu mult performanțele umane.

Privind spre viitor, Gawdat estimează că, până în 2037, inteligența artificială ar putea deveni de un miliard de ori mai inteligentă decât specia umană. Această accelerare, bazată pe o dublare sau extindere exponențială a capacităților tehnologice la fiecare 5,7 luni, ar putea revoluționa domenii precum medicina, știința și industria, reducând masiv timpul necesar rezolvării celor mai complexe probleme globale.

Capcanele dezinformării și modul în care noile tehnologii amplifică manipularea

Totuși, Gawdat avertizează că o creștere fără precedent a puterii tehnologice nu garantează automat rezultate pozitive. În viziunea sa, „inteligența artificială amplifică comportamentele umane, inclusiv minciuna, manipularea și dorința de putere”.

Printre riscurile majore se numără proliferarea fenomenului deepfake, dificultatea tot mai mare de a distinge între conținutul real și cel generat artificial sau răspândirea accelerată a dezinformării. Pentru a contracara aceste pericole, fostul oficial Google subliniază importanța gândirii critice și a unei doze sănătoase de scepticism în fața informațiilor din mediul online.

Principiile etice care decid dacă viitorul cu inteligență artificială va fi utopic sau distopic

Un alt aspect crucial evidențiat de Mo Gawdat vizează impactul tehnologiei asupra relațiilor interumane și concentrarea excesivă a puterii. Sistemele capabile să genereze conversații empatice și să creeze legături aparent naturale ar putea concura direct cu relațiile umane autentice. În paralel, controlul strict al infrastructurii tehnologice de către corporații, guverne sau actori individuali influenți riscă să accentueze dezechilibrele din societate.

„Rezultatul final nu depinde de puterea mașinilor, ci de valorile cu care acestea sunt programate și utilizate”, a punctat Gawdat. În timp ce o inteligență artificială ghidată de lăcomie și control poate genera scenarii distopice, o tehnologie construită pe compasiune și altruism are forța de a îmbunătăți calitatea vieții umane. Așa cum consemnează El Confidencial, Mo Gawdat lasă deschisă o întrebare fundamentală: „Ce principii umane vor găsi mașinile atunci când ne vor depăși inteligența?”.

Prognoza cercetătorilor: omenirea ar putea asista la autonomia AI înainte de 2032

Într-un moment în care inteligența artificială stârnește controverse globale, o predicție făcută de matematicianul Claude Shannon cu zeci de ani în urmă revine în prim-plan.

Tehnologia actuală este considerabil mai inteligentă și mai capabilă decât în urmă cu doar un an, iar ritmul de dezvoltare nu se va opri aici. Ben Goertzel, CEO al SingularityNET și doctor la Universitatea Temple, spune că „nu există niciun semn de încetinire a creșterii AI” și estimează că AI-ul va deveni complet independentă în următorii trei până la șase ani, stabilind ca termen-limită anul 2032.

Recent, cercetătorii de la Anthropic, laboratorul din spatele modelului Claude, au avertizat că sistemele de inteligență artificială ar putea căpăta capacitatea de a se copia, distribui și rula complet autonom pe dispozitive comune conectate la internet, chiar până la sfârșitul acestui an, relatează Reuters.

Avertismente dramatice lansate de „părinții” AI: „Omenirea poate pierde controlul internetului”

Dario Amodei în costum la World Economic Forum

El avertizează că ritmul scăpat de sub control ar putea duce la situații în care omenirea pierde controlul asupra tehnologiei, expunând societatea la atacuri cibernetice masive, bioterorism și perturbări economice severe. Amodei a propus un plan în trei puncte axat pe monitorizare independentă, reglementare industrială și standarde globale, potrivit CNN.