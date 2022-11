UPDATE ora 12:30: În discursul său introductiv din cadrul întrevederii cu Xi Jinping, Joe Biden a insistat pe importanța evitării unui conflict între SUA și China, potrivit BBC.

Biden a spus că este „angajat să mențină deschisă linia de comunicații între noi”, astfel încât cele două țări să poată „lucra împreună la probleme globale urgente”, inclusiv schimbările climatice și insecuritatea.

UPDATE ora 12:00: Joe Biden și Xi Jinping și-au dat mâna la începutul reuniunii bilaterale din Bali, Indonezia.

BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/iHKU2XijYT pic.twitter.com/WcIc08rqSF