Bill Gates avertizează că urmează un val masiv de atacuri cibernetice cu inteligență artificială în următoarele 12 luni. Ce pericole ne așteaptă

Miliardarul Bill Gates, cofondatorul Microsoft, avertizează că lumea riscă să se confrunte cu o creștere puternică a atacurilor cibernetice realizate cu ajutorul inteligenței artificiale în următoarele 12 luni. Într-un interviu acordat duminică postului american ABC News, Gates a subliniat că pericolul imediat nu este reprezentat de o inteligență artificială care scapă de sub controlul oamenilor, ci de infractorii care folosesc cele mai avansate sisteme AI după ce le elimină mecanismele de siguranță, relatează AFP.

Dezvoltarea accelerată a acestei tehnologii, combinată cu absența unor reglementări internaționale suficient de stricte, creează oportunități fără precedent pentru grupurile infracționale cibernetice.

„Domeniul în care probabil vom vedea cele mai dramatice evoluții în următorul an este cel al atacurilor cibernetice”, a declarat Bill Gates.

Eliminarea mecanismelor de siguranță și riscul cibernetic iminent

Fondatorul Microsoft consideră că atenția publică este adesea distrasă de scenarii SF privind preluarea controlului de către mașini, în timp ce amenințarea reală și imediată este mult mai pragmatică.

În opinia sa, impactul major al unei inteligențe artificiale scose complet de sub controlul uman este un scenariu aflat încă la câțiva ani distanță, dar atacurile informatice optimizate prin AI reprezintă o urgență a prezentului.

„Adevăratul pericol, în acest moment, nu este că inteligența artificială va scăpa de sub control. Trebuie să lucrăm și la această problemă, dar impactul major al unui asemenea scenariu este încă la câțiva ani distanță”, a precizat Bill Gates.

Principalul motiv de îngrijorare îl constituie faptul că unele sisteme de inteligență artificială pot fi modificate de utilizatori astfel încât restricțiile etice și tehnice introduse de dezvoltatori să fie eliminate.

Fără aceste bariere de protecție, instrumentele avansate ajung în mâinile unor persoane sau organizații criminale care le pot folosi pentru a crea malware sofisticat, pentru a derula campanii complexe de phishing sau chiar pentru activități legate de bioterorism.

Gates a avertizat că existența unor modele performante fără filtre de securitate va aduce numeroase surprize neplăcute în anul care urmează.

„Este foarte rău că oamenii folosesc AI, în special în domeniul AI, unde poți elimina toate măsurile de siguranță. În prezent, este permisă eliminarea tuturor acestor mecanisme de protecție. Așadar, atunci când ai oameni rău intenționați, fără mecanisme de siguranță, care folosesc cele mai noi modele, în special în domeniul cibernetic, vom avea multe surprize neplăcute în următorul an”, a avertizat Bill Gates.

Critici la adresa autoreglementării și a viziunii lui Donald Trump

Declarațiile lui Bill Gates reprezintă, totodată, o critică directă la adresa abordării economice și politice susținute de președintele american Donald Trump.

Această viziune promovează ideea că autoreglementarea companiilor din industria tehnologică este suficientă pentru a preveni riscurile majore asociate noilor platforme.

Cofondatorul Microsoft susține că lăsarea responsabilității exclusiv în mâinile dezvoltatorilor privați constituie o eroare gravă de strategie.

În opinia sa, societatea nu poate lăsa ultimul cuvânt doar pe seama corporațiilor atunci când vine vorba despre una dintre cele mai puternice și potențial periculoase tehnologii create vreodată de om.

Gates a îndemnat guvernele să intervină rapid cu reglementări clare și restricții suplimentare pentru a stopa utilizarea AI în scopuri de criminalitate informatică.

De la piața muncii la amenințarea privind securitatea globală

Avertismentul recent se adaugă unei serii de luări de poziție prin care miliardarul încearcă să atragă atenția asupra ritmului în care avansează tehnologia.

În vara acestui an, Gates arăta că societatea nu este pregătită pentru transformările profunde pe care inteligența artificială le va aduce pe piața muncii, prin automatizarea rapidă a numeroase profesii și schimbarea cerințelor de calificare.

Dacă efectele asupra locurilor de muncă se vor derula treptat pe parcursul următorilor ani, amenințarea din sfera securității cibernetice este catalogată drept iminentă.