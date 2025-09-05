Conflict între bodyguarzii lui Putin și Kim Jong-un

Vladimir Putin și Kim Jong-un s-au întâlnit recent în China pentru un summit, iar interacțiunile dintre gărzile lor de corp au atras atenția presei. Bodyguarzii celor doi lideri au avut o altercație minoră legată de temperatura aerului condiționat.

Înainte de începerea summitului, la Casa de Oaspeți Diaoyutai din Beijing, s-a iscat o dispută între bodyguarzii ruși și nord-coreeni. Un gardian nord-coreean a încercat să seteze temperatura aerului condiționat la 23 de grade, dar a fost oprit de un bodyguard rus care a insistat că Putin preferă 20 de grade.

Conform presei străine, cei doi s-au angajat într-o „luptă cu degetele” pentru controlul panoului de comandă al aerului condiționat. În cele din urmă, bodyguardul nord-coreean a cedat, părăsind zona vizibil deranjat.

Măsuri extreme de securitate la summitul din China

În ciuda acestui incident minor, summitul a continuat conform planului. Cei doi lideri au avut o întâlnire bilaterală oficială de 90 de minute cu delegațiile lor, urmată de o discuție mai relaxată în afara sălilor de conferință.

Echipa de securitate a lui Kim Jong-un a luat măsuri extreme pentru a șterge orice urmă de ADN a liderului nord-coreean după întâlnire. Bodyguarzii au dezinfectat scaunul pe care a stat Kim și au îndepărtat rapid paharul din care a băut apă în timpul discuțiilor.

Sprijinul Coreei de Nord pentru Rusia în Ucraina

În ultimii ani, relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord s-au consolidat semnificativ. Putin și Kim s-au întâlnit de mai multe ori, schimbând cadouri și semnând acorduri bilaterale importante.

Coreea de Nord a fost unul dintre principalii susținători ai invaziei Rusiei în Ucraina. Se crede că Kim a trimis aproximativ 12.000 de soldați pentru a ajuta trupele ruse în Kursk, existând zvonuri că ar putea trimite până la 30.000 de luptători suplimentari în lunile următoare.

Parada militară din China

Înainte de întâlnirea lor, Putin și Kim au participat alături de Xi Jinping la o impresionantă paradă militară chineză. Evenimentul a marcat cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial și a inclus prezentarea unor arme avansate, inclusiv arme laser, rachete hipersonice și drone de înaltă tehnologie.

Summitul dintre Putin și Kim Jong-un în China a evidențiat relațiile strânse dintre cele două țări și poziția lor în contextul geopolitic actual. Incidentul minor dintre bodyguarzi subliniază tensiunile și precauțiile extreme luate în cadrul unor astfel de întâlniri la nivel înalt.

Vladimir Putin, vizită rară în China

Vladimir Putin a mers în China pentru o vizită rară de patru zile, în cadrul căreia a participat la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) găzduit în orașul portuar Tianjin. A fost întâmpinat cu covorul roșu de înalți oficiali chinezi, iar relațiile dintre cele două țări au fost descrise drept cele mai bune din istorie, parteneriatul strategic fiind una dintre cele mai stabile și semnificative alianțe globale.

Vizita liderului de la Kremlin a avut loc într-un context tensionat, în care Rusia încearcă să contracareze sancțiunile occidentale impuse după invadarea Ucrainei și să obțină sprijin diplomatic suplimentar din partea Chinei.

La summit, peste 20 de lideri mondiali, inclusiv prim-ministrul indian Narendra Modi, s-au reunit pentru a discuta nu doar despre securitate și combaterea terorismului, ci și despre cooperare economică și militară. Se așteaptă ca președintele chinez Xi Jinping să prezinte o viziune pentru o ordine internațională postamericană, oferind în același timp un impuls diplomatic Rusiei afectate de sancțiuni.

Putin, întâlnire cu Xi Jinping la Beijing

După summit, Vladimir Putin s-a întâlnit cu Xi Jinping la Beijing pentru o discuție bilaterală, în timp ce în oraș a avut loc un grandios spectacol militar ce a marcat încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Liderul rus spera să obțină angajamentul Chinei de a continua sprijinul pentru Rusia în contextul războiului din Ucraina, inclusiv posibilitatea ca China să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, în cazul unei încetări a focului și cu mandat ONU. Vizita a reflectat și dorința Rusiei de a revitaliza comerțul bilateral, care a atins un record de 245 de miliarde de dolari în 2024, China fiind un partener comercial esențial pentru Moscova.

