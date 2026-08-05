Brașovul stinge lumina pe timp de noapte

„Între orele 22.00 – 24.00, fluxul luminos se reduce cu 20%, după ora 24.00 fluxul luminos se reduce cu 50%. Începând de astăzi, iluminatul public se va aprinde cu 30 de minute mai târziu şi se va stinge cu 30 de minute mai devreme. Această măsură va putea fi adaptată şi în funcţie de situaţia iluminatului natural, pentru a menţine siguranţa circulaţiei pietonale şi rutiere la acelaşi nivel”, a transmis Primăria Brașov.

Implementate printr-un sistem de telegestiune, aceste măsuri sunt deja utilizate de mai mulți ani, dar acum au fost ajustate pentru a crește eficiența energetică. Conform estimărilor municipalității, consumul de energie pentru iluminatul public va scădea cu 35%.

În plus, autoritățile locale colaborează cu operatorul de transport public pentru a găsi soluții de reducere a consumului de energie electrică la mijloacele de transport, fără a afecta însă calitatea serviciilor pentru călători. Totodată, pentru a economisi resurse, Primăria Brașov a decis oprirea sistemului de climatizare în sediile sale.

Măsurile, aplicate și în alte orașe din țară

Măsuri similare pentru reducerea consumului de energie au fost adoptate și de alte mari orașe din țară, inclusiv București. Deciziile vin în contextul necesității de a optimiza consumul energetic și de a reduce costurile.

Viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău, a anunţat marţi, 4 august 2026, oprirea temporară a iluminatului arhitectural la mai multe clădiri emblematice, inclusiv la Catedrala Mitropolitană şi Opera Naţională. Decizia face parte dintr-un plan de reducere a consumului de energie al oraşului. Alte 20 de clădiri urmează să fie afectate de măsură în zilele următoare.

România, afectată de criza energetică

În urma apelului lansat de premierul interimar Ilie Bolojan pentru reducerea voluntară a consumului de energie, în contextul crizei actuale, autoritățile au îndemnat cetățenii, companiile și instituțiile publice să adopte măsuri de economisire. Oficialul a precizat că un astfel de efort colectiv dă deja rezultate, fiind înregistrate scăderi ale consumului în orele de vârf, deși intervalul de seară rămâne cel mai solicitant pentru sistemul energetic.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, nu a primit vreo propunere privind reducerea activităţii la metrou pe fondul crizei energetice. El a susținut că transportul cu metroul se află în vârful priorităţilor şi că reducerea consumului trebuie să vizeze alte sectoare. Cu toate acestea, s-a observat că marți garniturile de metrou au circulat la distanțe mai mari, 7 minute pe M2 față de 4 minute în mod obișnuit.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, marți, că nu este exclus să taie curentul marilor companii consumatoare și să le anunțe înainte de limitare.

Prima măsură vizibilă adoptată de hotelul Hilton Garden Inn Bucharest Old Town vizează iluminatul arhitectural și decorativ de la exterior. Începând cu ora 23.00, toate firmele luminoase care pun în valoare fațada clădirii sunt oprite complet până a doua zi dimineață, iar aerul condiționat din spațiile comune va fi redus.

Mai multe instituții publice și private din București au dat startul măsurilor de reducere a consumului de energie.

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