Cancelarul german Friedrich Merz a ajuns duminică la Kiev într-o vizită neanunțată, la o zi după ce Rusia a avertizat străinii și diplomații să părăsească orașul din cauza unor posibile atacuri aeriene „masive”.

Friedrich Merz, la Kiev

Cancelarul german Friedrich Merz a ajuns duminică la Kiev într-o vizită neanunțată, în semn de sprijin pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

„Am călătorit astăzi la Kiev pentru că Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în următoarele săptămâni”, a declarat Merz într-un comunicat transmis după sosirea sa.

„Dacă Rusia nu este oprită, mașinăria sa de război se va întoarce, mai devreme sau mai târziu, împotriva noastră”, a adăugat cancelarul german.

Friedrich Merz, a cărui țară se numără printre cei mai importanți susținători ai Ucrainei, este însoțit în această călătorie de ministrul Economiei, Katherina Reiche, potrivit unor surse guvernamentale citate de AFP.

„Puteți conta în continuare pe ajutorul nostru”

Cancelarul german a precizat că intenționează să transmită un mesaj direct președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Astăzi îi voi spune președintelui [Volodimir] Zelenski: Puteți conta în continuare pe ajutorul nostru”, a declarat Friedrich Merz, care a evidențiat și cooperarea dintre companiile germane și cele ucrainene.

Vizita lui Friedrich Merz la Kiev are loc la doar o zi după ce Rusia le-a cerut cetățenilor străini și diplomaților să părăsească capitala Ucrainei, avertizând că asupra orașului urmau să aibă loc noi atacuri aeriene „masive”.

Ministerul rus de Externe a transmis într-un comunicat că „responsabilitatea pentru orice potențiale consecințe negative revine în totalitate celor care ignoră acest avertisment”.

Rusia a avertizat din nou asupra unor atacuri

Moscova a emis un avertisment similar și în luna mai. Liderii statelor care sprijină Ucraina au ignorat însă avertismentele Rusiei și au continuat să efectueze vizite la Kiev.

Capitala ucraineană a fost vizată în mod special în ultimele săptămâni de valuri aproape zilnice de drone, în special de drone cu reacţie, mai greu de interceptat, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o lipsă de mijloace antiaeriene.

De altfel, oficialii ucraineni au cerut noi muniții pentru sistemele de apărare antiaeriană, pentru a contracara atacurile rusești cu drone și rachete.