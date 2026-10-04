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Cancelarul german Friedrich Merz a ajuns duminică la Kiev într-o vizită neanunțată, la o zi după ce Rusia a avertizat străinii și diplomații să părăsească orașul din cauza unor posibile atacuri aeriene „masive”.
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Cancelarul german Friedrich Merz a ajuns duminică la Kiev într-o vizită neanunțată, în semn de sprijin pentru Ucraina în războiul cu Rusia.
„Am călătorit astăzi la Kiev pentru că Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în următoarele săptămâni”, a declarat Merz într-un comunicat transmis după sosirea sa.
„Dacă Rusia nu este oprită, mașinăria sa de război se va întoarce, mai devreme sau mai târziu, împotriva noastră”, a adăugat cancelarul german.
Friedrich Merz, a cărui țară se numără printre cei mai importanți susținători ai Ucrainei, este însoțit în această călătorie de ministrul Economiei, Katherina Reiche, potrivit unor surse guvernamentale citate de AFP.
Cancelarul german a precizat că intenționează să transmită un mesaj direct președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Astăzi îi voi spune președintelui [Volodimir] Zelenski: Puteți conta în continuare pe ajutorul nostru”, a declarat Friedrich Merz, care a evidențiat și cooperarea dintre companiile germane și cele ucrainene.
Vizita lui Friedrich Merz la Kiev are loc la doar o zi după ce Rusia le-a cerut cetățenilor străini și diplomaților să părăsească capitala Ucrainei, avertizând că asupra orașului urmau să aibă loc noi atacuri aeriene „masive”.
Ministerul rus de Externe a transmis într-un comunicat că „responsabilitatea pentru orice potențiale consecințe negative revine în totalitate celor care ignoră acest avertisment”.
Moscova a emis un avertisment similar și în luna mai. Liderii statelor care sprijină Ucraina au ignorat însă avertismentele Rusiei și au continuat să efectueze vizite la Kiev.
Capitala ucraineană a fost vizată în mod special în ultimele săptămâni de valuri aproape zilnice de drone, în special de drone cu reacţie, mai greu de interceptat, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o lipsă de mijloace antiaeriene.
De altfel, oficialii ucraineni au cerut noi muniții pentru sistemele de apărare antiaeriană, pentru a contracara atacurile rusești cu drone și rachete.
Sâmbătă, un nou pod de mari dimensiuni a fost lovit, după o zi de vineri marcată de ambuteiaje uriaşe în mare parte a oraşului, provocate de mai multe atacuri cu drone ruseşti asupra unei alte structuri care permite traversarea Niprului. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat vineri că orașul se află într-o „situație foarte dramatică”.