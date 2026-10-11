Un experiment derulat pe parcursul unui deceniu la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți, din județul Botoșani, s-a finalizat cu un rezultat spectaculos pentru zootehnia românească.

Oamenii evită laptele de capră

Specialistii au reușit să creeze o nouă populație de capre care produce un lapte cu totul deosebit: este considerabil mai gras decât cel obișnuit și este complet lipsit de mirosul și gustul specifice care îi îndepărtau pe mulți consumatori, relatează TVR Info.

Echipa de cercetători a început selecția genetică în urmă cu 10 ani, plecând de la o problemă majoră identificată în piață.

Deși laptele de capră este recunoscut pentru beneficiile sale excepționale, un procent ridicat din populație evită cumpărarea lui din cauza aromei pregnante date de acizii grași volatili.

Cum s-a desfășurat experimentul de 10 ani

Procesul de ameliorare a fost unul de lungă durată, presupunând selecții succesive și încrucișări dirijate între exemplare locale rezistente și rase de înaltă productivitate.

Începând cu 2017, caprele locale au fost încrucişate cu masculi din rasa Anglo-Nubiană. La Stațiunea de Cercetare Popăuți cresc acum exemplare din a treia generaţie obţinută în acest fel.

Pe lângă eliminarea aromei deranjante, selecția riguroasă din ultimul deceniu a vizat și creșterea calității nutriționale. Rezultatul obținut la Popăuți indică un conținut sporit de grăsime în lapte. Această proprietate este crucială pentru procesatori, oferind un randament superior la fabricarea brânzeturilor, iaurturilor și untului de capră.

Analizele organoleptice efectuate în laborator confirmă că noul produs își păstrează toate proprietățile nutritive, dar oferă o experiență fină, foarte apropiată de cea a laptelui de vacă de calitate superioară.

Proiectul, sprijinit și de Ministerul Agriculturii

Deși proiectul de selecție genetică a fost demarat inițial exclusiv din fondurile proprii ale stațiunii de cercetare, rezultatele remarcabile obținute pe parcurs au atras atenția și sprijinul autorităților centrale.

Performanța obținerii unei linii genetice de capre al căror lapte este mai gras și complet lipsit de mirosul specific a convins conducerea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, precum și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să aloce resurse financiare pentru continuarea și extinderea programului.