Casa Albă îl apără pe Donald Trump în cazul restricționării sistemului Starshield în Ucraina: „Nu a dat un astfel de ordin”

Un oficial american de rang înalt a declarat vineri pentru AFP că Donald Trump nu a dat „niciodată” vreun ordin pentru restricționarea sistemului de comunicații militare prin satelit Starshield în cazul Ucrainei.

„Președintele nu a făcut niciodată o astfel de solicitare”, a spus sursa citată de AFP sub rezerva anonimatului.

Oficialul american a făcut această declarație după ce Reuters a relatat că Pentagonul a primit un ordin din partea Casei Albe ca să încetinească sistemul Starshield în cazul Ucrainei. Reuters nu-l acuză pe Donald Trump și nu identifică cine a dat ordinul, dar semnalează că această situație a survenit într-un nou episod de critici din partea președintelui SUA la adresa lui Zelenski.

Sistemul Starshield, versiunea militară a rețelei de sateliți Starlink, este utilizat de forțele armate ucrainene pentru comunicații pe linia frontului și pentru interceptarea dronelor rusești.

Volodimir Zelenski a declarat vineri, la Bruxelles, că operațiunile pentru comunicațiile prin satelit ale SpaceX s-au îmbunătățit, dar nu au fost încă restabilite complet.

Ucrainenii s-au plâns la începutul acestei săptămâni că semnalul dintre satelit și antenă era întrerupt la viteze mari, complicând în special misiunile dronelor interceptoare și anumite atacuri cu rază medie de acțiune.

Elon Musk a declarat miercuri că restricțiile de viteză și utilizarea Starshield sunt stabilite de guvernul SUA și în cele de urmă de președintele SUA, nu de compania sa SpaceX.

Relația deja tensionată dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump trece printr-o nouă criză de vinerea trecută.

Trump susține că se înțelege mai bine cu Putin decât cu Zelenski și se declară deranjat că președintele ucrainean nu-l ascultă când îi cere să nu mai atace rafinăriile din Rusia - operațiuni de apărare menite să reducă din sursele de finanțare a agresiunii militare ruse.