Ce face și cum arată Eugenia Șerban, la un an după operația de cancer. Actrița și-a schimbat look-ul

La 50 de ani, Eugenia Șerban se reface după lupta grea cu două forme de cancer, la sân și ginecologic.

“Viața își urmează cursul și eu mă refac treptat. Am grijă de mine cum pot mai bine și îmi urmez tratamentele.

Am fost chiar și două zile la mare, cu prietenele mele, însă am stat sub umbrelă, pentru că nu am voie și nici nu îmi face bine soarele, dar simțeam nevoia să ies puțin din București. La jumătatea lunii august vreau să plec la munte puțin, am și niște prieteni care mă așteaptă la Bistrița, doar că până acolo este drumul cam lung!

Am început și spectacolele de teatru, la grădină. Luni, pe 27 iulie, am jucat la Tg. Jiu. Pe 21 august, la Grădina de vară din Herăstrău”, povestește Eugenia Șerban pentru Click!

Eugenia Șerban spune că se simte bine acum și are grijă la tratament și alimentație!

Sunt OK! Mă simt bine. Urmez în continuare tratamentele pe care le am de făcut, mi-am pus gene, mi-am făcut părul albastru, acum e simplu să mă spăl pe cap, pentru că este scurt, mănânc foarte multe fructe pentru că e vară, cireșe, pepene roșu, piersici, caise, mere și mă întrețin.