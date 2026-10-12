„Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în rol principal, încasări record de 124.000 de dolari în SUA, din doar 4 săli

„Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu, a impresionat box office-ul nord-american, înregistrând încasări record de 124 000 de dolari din doar patru săli de cinema în New York și Los Angeles. Thrillerul de groază „Other Mommy”, cu Jessica Chastain, a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american, obținând 27,5 milioane de dolari în weekendul de lansare.

Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu a înregistrat încasări record în SUA

Thrillerul juridic, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, abordează tema delicată a abuzului asupra copiilor. Producția distribuită de Neon a fost premiată anterior cu Palme d'Or și are șanse mari să intre în cursa pentru Oscaruri.

Filmul lui Cristian Mungiu a impresionat box office-ul nord-american. „Fjord” a înregistrat încasări record de peste 124.000 de dolari din doar patru săli de cinema în New York și Los Angeles.

Subiectul filmului „Fjord”: un conflict cultural și instituțional tulburător

Subiectul peliculei „Fjord” explorează tensiunea psihologică și socială prin care trece o familie mixtă, româno-norvegiană. Mihai, un inginer român stabilit în străinătate, și Lisbet, soția sa de origine norvegiană, decid să se mute într-un orășel izolat din regiunea fiordurilor pentru un trai mai liniștit.

Echilibrul lor familial se prăbușește în momentul în care stilul lor parental, perceput ca fiind prea strict și tradițional de către comunitatea locală, intră sub lupa serviciilor de protecție a copilului. Narațiunea este inspirată liber din cazuri reale intens mediatizate, precum cel al familiei Bodnariu, în care diferențele culturale dintre mentalitățile est-europene și rigida birocrație nordică au dus la preluarea copiilor de către autorități.

Cristian Mungiu construiește un scenariu nuanțat, fără a împărți personajele în buni și răi, ci analizând incertitudinea, teama și neînțelegerile sistemice care transformă o suspiciune într-o adevărată tragedie personală.

„Other Mommy” a fost lider în box office

Pe primul loc în clasamentul nord-american s-a situat „Other Mommy”, un film de groază cu Jessica Chastain, care a strâns 27,5 milioane de dolari în weekendul de debut. În ciuda recenziilor slabe – 19% pe Rotten Tomatoes și nota „D+” în sondajele CinemaScore, thrillerul paranormal produs de Universal și Blumhouse a depășit așteptările, având un buget modest de 18 milioane de dolari. La nivel global, producția a ajuns la încasări de 45,19 milioane de dolari, conform News.ro.

„The Social Reckoning” îi dezamăgește pe americani

„The Social Reckoning”, drama regizată de Aaron Sorkin despre scandalul Facebook, nu a reușit să atragă publicul.

Filmul, estimat să obțină între 7 și 8 milioane de dolari la debut, a înregistrat doar 5,5 milioane de dolari în America de Nord și 9 milioane de dolari la nivel global. Spre comparație, „The Social Network” din 2010 a avut un debut de 22 de milioane de dolari, ajustat pentru inflație.

„Digger” și pierderile istorice pentru Warner Bros

Satira „Digger”, cu Tom Cruise, a avut o scădere de 60% în al doilea weekend, generând doar 3,2 milioane de dolari din 3.321 de săli de cinema. Cu încasări totale de 14 milioane de dolari în SUA și 35,3 milioane de dolari la nivel mondial, filmul reprezintă un eșec major pentru Warner Bros., care a investit peste 160 de milioane de dolari în producție. Pierderile estimate se ridică la 245 de milioane de dolari.

„Verity” a înregistrat un succes moderat