„Asia Express” 12 octombrie 2026. Noile perechi intră diseară în lupta pentru jocul de amuletă

Cea de-a șasea etapă Asia Express 2026 a debutat aseară la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu provocări inedite, misiuni neașteptate și momente spectaculoase în China. Concurenții au participat la o cursă neobișnuită cu porci, au îndeplinit misiuni inspirate din tradițiile locale și au luptat pentru avantaje importante în competiție.

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, aventura Asia Express – Drumul Mătăsii continuă într-o formulă care schimbă complet dinamica întrecerii. Pentru prima dată în acest sezon, celebrul schimb de echipe se întinde pe durata întregii etape, iar concurenții sunt nevoiți să lase deoparte automatismele construite alături de partenerii lor și să învețe să funcționeze în noile formule.

De această dată, miza zilei este calificarea la jocul de amuletă, iar drumul până acolo trece printr-o serie de jocuri chinezești care le vor testa coordonarea, răbdarea și, mai ales, capacitatea de a lucra împreună.

Prima parte a cursei îi va purta printr-o serie de jocuri inspirate de tradițiile locale, iar o regulă va complica totul: concurenții vor fi legați unul de celălalt. Trei arlechini îi vor aștepta pe traseu cu trei provocări complet diferite, pe care vor trebui să le ducă la capăt pentru a putea continua.

Mai întâi, fiecare concurent va trebui să prindă cu mâinile goale câte un pește. Apoi, coordonarea noilor parteneri va fi pusă serios la încercare de o probă culinară „pe nevăzute”: doar unul dintre ei va putea vedea modelele de dumplings, în timp ce celălalt va trebui să le reproducă exclusiv dupăindicațiile primite. Nouă modele vor trebui aprobate de judecător înainte ca echipa să poată merge mai departe.

Ultimul joc din această serie va aduce o nouă provocare de îndemânare. Concurenții vor trebui să țină în aer un fluturaș, lovindu-l de mai multe ori consecutiv fără ca acesta să atingă pământul.

Dar jocurile nu se opresc aici. Ajunși în Lianhuachi Park, noile echipe vor descoperi o variantă modernă și mult mai „răutăcioasă” a umorului chinezesc. De data aceasta, fiecare probă trecută le va aduce bucăți dintr-un puzzle care, odată reconstituit, îi va conduce către destinația finală.

Un concurent legat la ochi va trebui să transfere apă într-o sticlă ghidat exclusiv de partener, iar într-o altă probă cei doi vor purta „papucii găină” și vor încerca să recupereze piesele necesare fără să fie loviți cu mătura. Una dintre cele mai dificile provocări va fi însă „Jenga Electric”: concurenții vor construi împreună un turn din 20 de piese în timp ce poartă brățări cu șocuri electrice, a căror intensitate va crește pe măsură ce avansează în joc.