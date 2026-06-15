Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament?

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PNL face ședință extinsă luni, la ora 17.00

Luni, la ora 17.00, PNL are programată ședința Biroului Politic Național, în sala Grupului PNL din Camera Deputaților. La ședință au fost invitați să participe și deputații, senatorii, primarii de municipii reședință de județ și președinții de consilii județene care nu sunt membri ai BPN, care trebuie să decidă ce fac cu propriul lor prim-vicepreședinte pus premier desemnat de Nicușor Dan fără consultarea conducerii partidului.

PNL are mai multe variante pe masă. Poate decide să îl susțină pe Adrian Veștea, poate refuza să îi acorde sprijin politic sau poate amâna o decizie clară, în timp ce negocierile continuă. Oricare dintre variante va cântări decisiv în șansele lui Veștea de a ajunge cu un cabinet în Parlament.

Ședința vine după ce Ilie Bolojan a reacționat dur duminică și a acuzat că desemnarea unui premier din PNL fără consultarea partidului „încalcă orice principiu de colaborare politică loială”.

Nicușor Dan l-a numit pe Adrian Veștea prim-ministru

Duminică dimineață, Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat iar președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.

Mai târziu, șeful statului a semnat și decretele oficiale, unul pentru revocarea desemnării lui Eugen Tomac și altul pentru desemnarea lui Adrian-Ioan Veștea ca premier. Veștea a spus că își asumă responsabilitatea într-un moment de criză politică și că își dorește un guvern politic, care să ducă mai departe reforme reale și să mențină România pe direcția prooccidentală.

Tomac a plecat după 10 zile fără susținere politică

Eugen Tomac fusese prima variantă propusă de Nicușor Dan pentru formarea Guvernului, însă nu a reușit să strângă sprijin parlamentar suficient. PNL și USR anunțaseră deja că nu susțin un Guvern condus de Tomac, iar PSD se pregătea să adopte aceeași linie, potrivit informațiilor Libertatea.

După retragere, Eugen Tomac a transmis un mesaj public în care a spus că a acționat corect și că pleacă împăcat.

„Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România”, a transmis Tomac.

Bolojan l-a acuzat pe Nicușor Dan că încearcă să rupă PNL

Cea mai dură reacție a venit de la Ilie Bolojan. Liderul PNL a susținut că partidul nu a fost consultat înainte ca Adrian Veștea să fie desemnat premier și a acuzat o încercare de rupere a PNL. Bolojan a transmis că încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără o consultare prealabilă, încalcă principiul colaborării politice loiale.

Reacția sa arată că ședința de azi nu este doar o formalitate. PNL trebuie să decidă dacă trece peste modul în care a fost făcută desemnarea sau dacă se poziționează împotriva lui Veștea, chiar dacă acesta este unul dintre liderii partidului.

Adrian Veștea încearcă să calmeze partidul

După desemnare, Adrian Veștea a transmis un mesaj către PNL în care a spus că vrea să ducă mai departe reformele începute de Guvernul condus de Ilie Bolojan. El a susținut că nu este vorba despre o amenințare pentru PNL și că partidul trebuie să se așeze la masa negocierilor cu formațiunile proeuropene pentru a găsi o soluție de ieșire din criză.

Mesajul nu a calmat însă toate reacțiile din partid. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și apropiat de Ilie Bolojan, l-a acuzat public pe Veștea de trădare, spunând că liberalii au aflat din presă despre discuțiile sale cu președintele.

USR nu susține Guvernul Veștea

Un alt semnal important a venit de la USR. Partidul condus de Dominic Fritz a decis să nu susțină Guvernul lui Adrian Veștea și a transmis că nu va intra într-o formulă de guvernare alături de PSD. USR a descris varianta Veștea drept „o guvernare Ciucă-Ciolacu cu alt nume” și a anunțat că rămâne consecvent deciziei de a nu mai forma un guvern cu PSD.

Această poziție complică negocierile pentru Adrian Veștea, care are nevoie de voturi în Parlament pentru a transforma desemnarea de la Cotroceni într-un Guvern cu puteri depline.

UDMR așteaptă clarificări

UDMR a transmis că nu a fost consultat înainte de desemnarea lui Adrian Veștea. Liderii formațiunii au discutat situația duminică, dar poziția lor depinde de ce decide PNL, ce program de guvernare va propune Veștea, ce formulă de cabinet va avea și pe ce majoritate parlamentară se bazează.

Fără PNL, fără USR și fără o poziție clară a UDMR, noul premier desemnat are o misiune dificilă. Tocmai de aceea ședința liberalilor de la ora 17.00 este primul test real pentru Adrian Veștea.

Veștea spune că vrea Guvern până la finalul săptămânii

Adrian Veștea a spus că își dorește ca noul Guvern să fie instalat până la finalul acestei săptămâni. El a declarat că nu vrea să piardă timp și că are convingerea că voturile necesare pot fi strânse. Premierul desemnat a mai transmis că va prelua programul de guvernare al lui Ilie Bolojan și că nu vrea să modifice direcția reformelor anunțate anterior.

Rămâne însă de văzut dacă PNL, partidul din care face parte, îi va da sprijin politic. Fără acest vot intern, Adrian Veștea riscă să intre în negocierile pentru Guvern cu o problemă majoră chiar în propriul partid.

Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și fost ministru al dezvoltării, a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern al României, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică, 14 iunie 2026. El este căsătorit cu Anca Daniela Veștea, consilier superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, iar declarația de avere din anul 2024 arată că politicianul deține terenuri, case, zeci de mii de euro în conturi, titluri de stat și venituri de sute de mii de lei, împreună cu familia sa.

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