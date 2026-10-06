Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că riscul pentru sănătatea publică în Rusia rămâne scăzut, în urma informațiilor privind decesul unei cercetătoare din Siberia din cauza ciumei pneumonice.

OMS: Risc foarte scăzut pentru regiunea Europa

Informația privind moartea unei angajate a institutului anti-ciumă din regiunea Irkutsk a provocat îngrijorare săptămâna trecută. Cu toate acestea, experții internaționali îndeamnă la calm și precizează că situația este sub controlul autorităților sanitare, notează AFP.

„Evaluarea inițială a riscului realizată de OMS, pe baza informațiilor disponibile, indică un risc moderat spre scăzut pentru Irkutsk, un risc scăzut pentru Federația Rusă în ansamblu și un risc foarte scăzut pentru regiunea OMS Europa”, a declarat purtătorul de cuvânt al agenției ONU, Christian Lindmeier, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Geneva.

Potrivit reprezentantului OMS, victima este Darya Shipilova, în vârstă de 28 de ani. Tânăra lucra la un laborator din regiunea Irkutsk, specializat în studierea agentului patogen în zone din Siberia unde ciuma apare în mod natural la animalele sălbatice.

Cum a debutat boala și ce măsuri au luat autoritățile

Oficialul ONU a explicat că starea de sănătate a tinerei s-a degradat treptat, manifestările inițiale fiind similare cu cele ale unei viroze obișnuite. „Boala s-a prezentat inițial ca o infecție virală respiratorie acută tipică”, a precizat Christian Lindmeier. În prezent, autoritățile ruse efectuează investigații complexe pentru a confirma cu exactitate dacă ciuma pneumonică a fost cauza directă a decesului.

Imediat după identificarea cazului, autoritățile sanitare din Rusia au declanșat o anchetă epidemiologică și au plasat sub monitorizare strictă toate persoanele cu care tânăra a intrat în contact în perioada premergătoare îmbolnăvirii.

Rezultatele primelor teste de laborator aduc vești liniștitoare. În rândul persoanelor de contact nu a fost detectat niciun agent patogen al vreunei boli infecțioase periculoase, transmit reprezentanții OMS.