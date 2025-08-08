Antonescu acuză USR că nu s-a comportat potrivit la funeraliile lui Ion Iliescu

„După 20 de ani în care au condus România (Preşedinţie, Instanţe, Parchete, Servicii), băsiştii şi post-băsiştii rezişti” fac scandal (sic!) la catafalcul cu onoruri de stat. Se răfuiesc vitejeşte cu întâmplări de acum 35 de ani. Preşedintele lor (dl. Nicuşor) stă ascuns în birou, în aceeaşi clădire cu defunctul onorat conform legii. N-are nici curajul să aprindă o lumânare (se supără tribul), nici să asume şi să explice public absenţa (nu poate, e complicat, rişti să te bâlbâi sau să uiţi ce trebuia să spui)”, scrie Antonescu pe Facebook.

Reprezentanții USR din Executiv au declarat că nu sunt de acord cu OUG privind ziua de doliu național, dar nici cu funeraliile naționale organizate pentru Ion Iliescu. „Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de Guvern să nu fie doliu național”, a transmis președintele partidului, Dominic Fritz, pe contul său de Facebook.

Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, în cadrul unei ceremonii religioase oficiate la biserica Palatului Cotroceni.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Antonescu spune că renunță la pensia specială

Totodată, Antonescu îl critică pe Traian Băsescu pentru că își cere înapoi drepturile de fost șef de stat, anunțând că renunță, din solidaritate, la pensia sa specială de parlamentar.

„Bolojan şi… Băsescu însuşi fac ceea ce bietul ascuns în biroul prezidenţial nu e în stare. Dar… morţii cu morţii, viii cu viii! Băsescu cere casa, banii înapoi, pensia specială, SPP-ul etc. Atleţii austerităţii se conformează urgent… Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu am solicitat pensia specială care, conform legii, mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (după cum nu am solicitat şi nu am beneficiat de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru). Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toţi cei chemaţi azi cu japca la austeritate, ca să plătim, între altele, drepturile redobândite ale domnului Băsescu”, mai afirmă Crin Antonescu.

Libertatea a scris vineri că Traian Băsescu mai are de așteptat până când va primi înapoi vila de protocol. Decizia Guvernului privind locuința fostului președinte a fost amânată.

„Băsiștii și urmașii lor au câștigat alegerile”, spune Antonescu

Recomandări Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Antonescu accentuează, cu sarcasm, că „băsiștii și urmașii lor” – inclusiv susținători despre care nu s-ar fi așteptat – au câștigat alegerile. „Fie primit”, spune el, pentru ca „administrația Dan–Bolojan să-și poată salva obrazul”, adăugând că „respectul și simpatia pentru turnătorii fostei Securități se țin cu cheltuială”.

În privința fostului președinte Ion Iliescu, Antonescu promite că va reveni cu critici, dar, pentru moment, încheie cu un ton sobru: „Astăzi, doar creștinescul Dumnezeu să-l ierte! și tăcerea cuviincioasă, o clipă, în fața morții.”

Crin Antonescu, 65 de ani, s-a clasat pe locul al treilea după primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, după George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent). Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR și-a recunoscut înfrângerea, dar a punctat, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că „nu contează să câștigi și atât”.

Libertatea îți recomandă și reportajul: Apusul secolului Iliescu: de la adulația maselor la o înmormântare amplificată de televiziuni, dar fără tracțiune publică

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE