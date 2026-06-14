În acest moment, misiunea lui Adrian Veștea este dificilă, având în vedere că România se află într-o criză politică prelungită, după căderea Guvernului Bolojan și după eșecul lui Eugen Tomac de a forma o majoritate.

Cristian Pîrvulescu: Este o criză politică produsă de ambiția lui Ilie Bolojan de a rămâne premier

Pentru a ajunge premier cu drepturi depline, Veștea trebuie să își formeze echipa, să propună programul de guvernare și să obțină votul Parlamentului. Deși este membru PNL din 1994, Adrian Veștea nu are, în acest moment, un mandat oficial din partea partidului pentru a forma Guvernul.

Mai mult, premierul demis Ilie Bolojan, care este și lider PNL, împreună cu prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu au reacționat repede duminică și au spus că cei din conducerea partidului nu au fost informați despre această desemnare și că se vrea „ruperea PNL”.

„A fost o surpriză desemnarea lui Adrian Veștea premier. Mă aștept ca Veștea să formeze echipa guvernamentală, e o problemă de timp, iar mișcarea trebuie să fie rapidă (…). Dar cred că PNL îl va exclude pe Adrian Veștea și echipa sa, pentru că partidul e într-o situație complicată”, a comentat Cristian Pîrvulescu, duminică, pentru ziarul Libertatea.

Întrebat dacă este de părere că se va rupe sau nu PNL, așa cum spun unii membri ai partidului, politologul a precizat că „dacă PNL se va rupe sau nu depinde de partid, iar conflictul se mută aici în PNL și parțial în USR.

Se va fractura în măsura în care va decide să excludă tot grupul Veștea, și sunt acolo președinții de Consilii județene, astfel că ar putea să iasă întărit. Este o criză politică pe care ambiția lui Ilie Bolojan de a rămâne premier a produs-o”, a mai spus politologul.

Adrian Veștea e prim vicepreședinte PNL și face parte din Biroul Politic al Partidului. „Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumătate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la Dezvoltare”, a declarat premierul desemnat, la Cotroceni, duminică dimineață, după ce Nicușor Dan a anunțat desemnarea sa pentru a încerca formarea unui nou Guvern.

Eugen Tomac nu a avut susținere politică și și-a depus mandatul de premier după 10 zile.

Pîrvulescu: Veștea va face echipă, Nicușor Dan nu-și poate permite a doua aventură din care să iasă învins

Cât privește munca pe care Veștea o are de făcut după desemnarea de azi, analistul politic este de părere că liberalul își va face echipă guvernamentală.

Desemnarea făcută de Nicușor Dan duminică deschide o rundă dificilă de negocieri, inclusiv în interiorul liberalilor, unde sprijinul politic pentru echipa pe care o va propune trebuie clarificat rapid.

Cheia este reacția UDMR, dacă va vrea să formeze guvern cu Adrian Veștea, dar partidul „nu are motive să refuze decât dacă va face o înțelegere cu Ilie Bolojan”, mai spune politologul.

În plus, „Nicușor Dan nu-și poate permite a doua aventură din care să iasă învins”, analizează Pîrvulescu, referindu-se la Tomac, cel care și-a depus mandatul.

Confruntarea se mută pe terenul PNL cu multe riscuri, având în vedere că este o criză instituțională veche, continuă politiologul, care explică faptul că realitatea guvernării în România este dată de premier, iar „Ilie Bolojan a profitat de asta pentru a se ridica”.

PSD pare că se bucură că Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea (PNL) să formeze noul guvern: „Cred că PSD îl va susține, nu are niciun motiv să nu o facă”.

De ce mutările pe scena politică vin duminica

Întrebat ce părere are despre aceste mișcări făcute pe scena politică duminică, analistul precizează că în această zi, politicienii se preocupă de relațiile din interiorul partidului, dar nu se așteptau la surprize.

În schimb, „era evident că Tomac nu va reuși să aibă un sprijin occidental, deci era un eșec pentru președinte încă de când UDMR a spus că nu-l va sprijini. UDMR era cheia atunci, așa că președintele era obligat să facă această mișcare.

Să nu uităm că din 2009 și până azi am avut 11 premieri, 7 moțiuni de cenzură reușite și o suspendare a președintelui”.

Criza din PNL, analogie cu situația din 1934

Totuși, prin această numire, criza politică se mută direct în curtea Partidului Naţional Liberal, este de părere analistul, unde tabăra oficială condusă de Ilie Bolojan pare să fi pierdut iniţiativa. În context, politologul face și o paralelă istorică cu situația din 1934.

„Au mai fost situații din aceastea în istoria PNL în ianuarie 1934, când regele Carol al II-lea a încercat să preia controlul PNL şi să pună miniştri liberali după voia sa. El a fost nominalizat de Tătărescu să formeze un guvern, și a reuşit să impună Guvernul Tătărescu după asasinarea lui IG Duca, iar mişcarea a fost acceptată în final de politicienii de atunci”, a făcut Cristian Pîrvulescu o paralelă.

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