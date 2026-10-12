O șoferiță de 67 de ani a fost concediată după ce a ajutat un copil să salveze un pisoi: „Este de neiertat și crud”

Un băiat de 10 ani a văzut un pisoi rănit pe marginea drumului și a vrut să-l salveze. Șoferița autobuzului școlar i-a permis să coboare și să ia animalul. Nimeni nu bănuia atunci că un gest de câteva minute avea să-i schimbe femeii viața și să revolte o întreagă comunitate din Statele Unite, potrivit publicației People.

Șoferița a oprit autobuzul când un copil a văzut un pisoi rănit

Cynthia Morgan are 67 de ani și conduce de 11 ani autobuze școlare în comitatul Harford, din statul american Maryland. La începutul lunii octombrie 2026, femeia a luat o decizie pe care avea să o regrete, deși intenția ei a fost să ajute un copil. În acea zi, în autobuz se afla un singur elev, Alex Thomas, un băiat de 10 ani de la școala North Harford Elementary School.

În timp ce mergeau pe un drum de țară din apropierea localității Pylesville, copilul a observat un pisoi rănit pe marginea șoselei și a vrut să-l salveze, iar șoferița a oprit autobuzul și i-a permis să coboare. Băiatul a luat animalul și s-a întors în autobuz. A ținut pisoiul în brațe până când a ajuns la școală, apoi l-a lăsat în grija femeii.

Pentru Cynthia, totul părea un gest firesc. Un copil văzuse un animal care avea nevoie de ajutor, iar ea îi permisese să-l ia de pe marginea drumului. Numai că, la câteva zile după întâmplare, femeia a fost îndepărtată de pe traseul pe care transporta elevii.

Mama băiatului este revoltată: „Este de neiertat și crud”

Taffy Thomas, mama copilului care a salvat pisoiul, a povestit pentru The Baltimore Sun că își susține în totalitate fiul și pe șoferița care l-a ajutat. Femeia spune că Alex ar fi fost devastat dacă ar fi trebuit să lase animalul rănit acolo. Mai mult, copilul este acum afectat și de ceea ce i s-a întâmplat Cynthiei Morgan. Băiatul știe că femeia a avut probleme după ce i-a permis să salveze pisoiul. Mama lui consideră că măsura luată împotriva șoferiței este mult prea aspră.

„Este de neiertat și crud”, a declarat Taffy Thomas, referindu-se la faptul că femeia a fost sancționată după un gest de bunătate.

Cazul a stârnit numeroase reacții în comunitatea din Harford County. Părinții elevilor pe care Cynthia îi ducea la școală spun că o cunosc de ani întregi și că este o femeie care a avut mereu grijă de copii.

Le cumpăra copiilor rechizite și cadouri din banii ei

Carolyn Kalambihis, mamă a trei copii, a povestit pentru CBS News Baltimore că Cynthia Morgan i-a transportat pe cei mici la școală în ultimii cinci ani. În tot acest timp, femeia a făcut mult mai mult decât să conducă autobuzul. La începutul fiecărui an școlar, Cynthia cumpăra rechizite pentru copiii din autobuz. De Crăciun și de alte sărbători le oferea mici cadouri, iar de zilele lor de naștere le pregătea felicitări, toate plătite din banii ei.

„Este un înger. Este cea mai grijulie persoană”, a spus Carolyn Kalambihis.

Mama celor trei copii a explicat că șoferița nu făcea aceste lucruri pentru că era obligată, ci pur și simplu pentru că îi plăcea să le aducă bucurie elevilor. Copiii o cunoșteau foarte bine și așteptau cu drag să o vadă în fiecare dimineață.

Părinții recunosc că șoferița a greșit, dar spun că pedeapsa este prea dură

Oamenii care o susțin pe Cynthia nu neagă că există reguli de siguranță care trebuie respectate atunci când sunt transportați copii. Carolyn Kalambihis recunoaște că femeia nu ar fi trebuit să-i permită elevului să coboare din autobuz.

„A fost o greșeală. Nu trebuia să se întâmple”, a declarat aceasta.

Totuși, mama consideră că autoritățile ar fi putut găsi o soluție mai puțin severă, mai ales că incidentul s-a petrecut pe un drum rural, pe care circulă foarte puține mașini. Este convinsă că Cynthia nu ar fi lăsat copilul să coboare dacă s-ar fi aflat pe o șosea aglomerată. Cynthia Morgan a confirmat pentru televiziunea americană că este profund afectată de decizie, însă nu a dorit să apară în fața camerelor de filmat.

Ce spun autoritățile școlare despre decizia luată împotriva femeii

Reprezentanții Harford County Public Schools au explicat că siguranța copiilor este principala lor responsabilitate. Există însă și alte detalii în acest caz. Potrivit The Baltimore Sun, Cynthia Morgan a prezentat o scrisoare din 5 octombrie, transmisă firmei de transport de către Danielle Bedsaul, directoarea departamentului de transport școlar, în care sunt menționate și alte incidente în care ar fi fost implicată șoferița, inclusiv preocupări privind unele interacțiuni cu elevii considerate nepotrivite. Nu au fost făcute publice suficiente informații pentru a stabili exact ce s-a întâmplat în acele situații.

Scrisoarea arată și că, după ce Alex a coborât la școală, pisoiul a rămas în autobuz, iar Cynthia a continuat să conducă având animalul pe genunchi. În discuțiile cu reprezentanții instituției, femeia și-a apărat decizia și a susținut că nu l-a pus pe copil în pericol. De asemenea, Cynthia nu era angajată direct de școală, ci lucra de aproximativ șapte ani pentru Cleary Transportation, o companie privată care asigură transportul elevilor.

Peste 6.200 de oameni cer ca șoferița să fie primită înapoi

Părinții nu au rămas doar la declarații. Au început să strângă semnături pentru ca Cynthia să poată reveni la elevii pe care îi transporta. Pe 5 octombrie, Julie Long, o localnică din Maryland, a lansat o petiție pe platforma Change.org. Inițiativa a atras rapid susținători și, până luni, 12 octombrie 2026, petiția adunase 6.229 de semnături verificate.