Dacia 1300 zburătoare a lui „Nea Ghiță”, virală pe internet, în stil Tesla Roadster: „La noi e cu propulsie pe țuică”

Un videoclip viral pe rețelele sociale a stârnit un val de reacții amuzate în rândul internauților români și străini. Pornind de la celebra lansare a mașinii Tesla Roadster orchestrată de Elon Musk, creatorul de conținut Edsta a realizat o parodie video în care o clasică Dacia 1310 (autoturismul simbolic al lui „Nea Ghiță”) sfidează gravitația și decolează spre cer după o presupusă „actualizare de software”.

Comentariile internauților conțin mici ironii la adresa lui Elon Musk sau a românilor: „Mașina mea a spus că pare mai reală decât o Tesla”, „Frate! Asta-i mașina lui Harry Potter”, „E fake. Când era în aer nu au căzut din ea nici cârnați, nici un cățeluș care dă din cap, nici un porc viu...”, „Cine a zis că românii nu pot? La noi e cu propulsie pe țuică”, „Nu trece de inspecția tehnică. Scoate prea mult fum. Mai trebuiesc reglate jiglerele de la carburator. Dar e mai frumoasă decât Tesla lui Musk. Apropo: cu un rezervor plin execută o rotire pe loc în aer și atât” - sunt doar câteva dintre comentarii.