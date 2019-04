Deputații PNL și PMP au transmis, în moţiune, că deși coaliția PSD-ALDE și-a asumat construirea a 350 de km de autostradă, până în 2020, până acum se poate lăuda doar cu aproape 60 de kilometri de şosea de mare viteză.

PSD s-a evidențiat în ultimii ani pentru modul în care numește în Guvern numai persoane care nu trec de un anumit nivel de expertiză și competență. Se pare că ministrul Răzvan Cuc îndeplinește toate condițiile cu brio, fiind numit de trei ori ministru. Remaniat în octombrie 2017 pentru incompetență, confirmată prin faimosul raport al lui Darius Vâlcov – care trecea un mare ZERO în dreptul realizărilor ministrului Cuc – iar acum, același Răzvan Cuc conduce astăzi Ministerul Transporturilor. O țară întreagă speră că a treia oară este cu noroc, a declarat Petru Movilă, în plen.

Răzvan Cuc, despre rezultatele din guvernarea PNL: „Ați avut rezultate remarcabile, zero de sus până jos”

Ministrul Transporturilor s-a apărat, acuzându-i pe cei de la PNL că nu au avut niciun fel de rezultate, atunci când la conducerea ministerului erau liberali, şi a dat exemplul lui Ludovic Orban, liderul liberalilor, care a fost ministru al Transporturilor.

„Dragi colegi, haideți să vă spun un lucru, și voi ați fost în Minister un an de zile și ați avut rezultate remarcabile, zero de sus până jos. Acum eu știu că vă supărați că eu mai cert constructorii, că știu că vă deranjează că afectez anumite interese, dar să știți că eu nu mă opresc și merg mai departe și cu rezilierile de contracte și cu tot ce am promis și știu că vreți neapărat ca ONG-urile să conducă Ministerul”, a afirmat Răzvan Cuc.

Ministrul a precizat că mandatul său este dedicat vizitelor pe şantiere, pentru a garanta că execuţia kilometrilor de autostradă este la zi, „după ce, în primul mandat, am scos la licitaţie proiecte de autostradă în valoare de 3,5 miliarde de euro”.

„Pentru acest an, CNAIR a estimat finalizarea a 180 de km de autostradă, iar eu voi face absolut tot ce îmi stă în putinţă din punct de vedere administrativ pentru ca aceşti kilometri să fie executaţi în timp”, a mai spus Cuc.

