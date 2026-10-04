Noua promisiune a lui Donald Trump: aproape 100 de dolari pentru 20 de milioane de pensionari americani

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că administrația sa va începe să trimită cecuri de aproape 100 de dolari către peste 20 de milioane de pensionari americani pentru a-i ajuta să-și acopere costurile legate de beneficiile Medicare.

Trump promite „cecuri” de aproape 100 de dolari pentru 20 milioane de seniori

Anunțul a fost făcut vineri, 2 octombrie, de Trump pe platforma Truth Social. „Sunt încântat să anunț că administrația mea va începe imediat să trimită «Cecuri» de aproape 100 de dolari către peste 20 de MILIOANE de seniori minunați, pentru a-i ajuta să-și plătească primele pentru Medicare Partea B, pe care le-am redus deja semnificativ”, a scris Donald Trump.

Fondurile vor proveni din Medicare Improvement Fund, pe care liderul de la Casa Albă l-a descris drept un „fond de rezervă”, potrivit publicației Axios. Fondul Medicare Improvement, creat în 2008, a fost de-a lungul anilor subiectul mai multor controverse politice, fiind considerat de unii un instrument de cheltuieli discreționare. Acum, președintele intenționează să utilizeze aceste resurse pentru a finanța cecurile promise pensionarilor.

Conform unei note oficiale a Casei Albe, pensionarii eligibili vor primi un depozit direct de 90 de dolari la începutul lunii octombrie sau un cec pe hârtie în cazul în care nu au cont bancar pentru transfer. Majoritatea beneficiarilor Medicare Partea B vor fi eligibili pentru această măsură, conform documentului.

Totuși, suma promisă acoperă doar parțial costurile. Potrivit Medicare, prima standard pentru Partea B este de 202,90 dolari pe lună, iar cei 90 de dolari propuși vor acoperi mai puțin de jumătate din această sumă.

Urmează alegeri în SUA

Președintele SUA încearcă să atragă sprijinul alegătorilor, în contextul în care se confruntă cu cele mai slabe sondaje economice pentru un președinte din ultimul deceniu.

Alegerile intermediare din Statele Unite vor avea loc pe 3 noiembrie 2026, la jumătatea mandatului prezidențial al lui Donald Trump. Cetățenii vor vota pentru reprezentanții Congresului (Camera Reprezentanților și Senatul), reconfigurând echilibrul politic de la Washington.