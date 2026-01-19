Trump a criticat decizia privind Premiul Nobel: „Am oprit 8 războaie”

Într-un mesaj adresat premierului Norvegiei, Trump a criticat decizia privind Premiul Nobel: „Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit 8 războaie, nu mă mai simt obligat să mă gândesc doar la pace, deși aceasta va rămâne predominantă, dar mă pot gândi acum la ceea ce este bine și corect pentru SUA”.

El a reluat argumentul fals că Rusia și China vor să ocupe insula arctică: „Lumea nu este în siguranță decât dacă avem control complet și total asupra Groenlandei”.

Unitatea Sirius Danemarca din Danemarca, imagine dintr-o zona plina de zapada, cu o sanie trasa de caini, dou barbati pe sanie
Dacă SUA ar ataca Groenlanda, celebra Unitate Sirius nu ar putea opri armata americană. Foto: Rasmus Jarlov / X

Premierul Norvegiei i-a transmis lui Trump că nu el acordă premiul Nobel

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a confirmat că a primit mesajul duminică, ca răspuns la o comunicare anterioară trimisă lui Trump împreună cu președintele Finlandei, Alexander Stubb. Cei doi și-au exprimat opoziția față de posibila creștere a tarifelor comerciale legate de disputa privind Groenlanda și au propus o discuție telefonică în aceeași zi pentru a detensiona situația.

Støre a subliniat că un comitet independent, nu guvernul Norvegiei, este responsabil cu acordarea Premiului Nobel pentru Pace.

Trump nu și-a ascuns dorința de a primi acest premiu, afirmând totodată că SUA trebuie să obțină Groenlanda din motive de securitate națională. Insula arctică, slab populată dar bogată în resurse, are o poziție strategică pentru monitorizarea atacurilor cu rachete și a navelor din regiune.

Generalul-maior Søren Andersen, comandantul danez al Comandamentului Arctic Comun, vorbește în timpul unui interviu la bordul navei militare HDMS Knud Rasmussen a Marinei Regale Daneze, ancorată în Nuuk, Groenlanda, sâmbătă, 17 ianuarie 2026.
Nava militare HDMS Knud Rasmussen a Marinei Regale Daneze, ancorată în Nuuk, Groenlanda, Foto: Profimedia Images

Americanii au spionat timp îndelungat Groenlanda și Danemarca

Personalul militar american ar fi monitorizat în secret Groenlanda și instalațiile militare daneze de pe insulă, potrivit unei investigații publicate de cotidianul danez Berlingske, bazată pe documente clasificate ale Ministerului Apărării din Danemarca, apărute recent.

În cursul anului 2025, oficiali militari ai SUA ar fi încercat, pe canale neoficiale și fără acordul Copenhagăi, să obțină de la omologii danezi date sensibile privind instalații militare, porturi și baze aeriene de pe insulă.

Donald Trump a amenințat țările europene care au dus trupe în Groenlanda

Președintele american Donald Trump a acuzat sâmbătă opt țări aliate europene, printre care Franța și Germania, că fac un „joc foarte periculos” în Groenlanda, teritoriu pe care dorește să îl achiziționeze, după ce acestea au trimis personal militar acolo, și le-a amenințat cu taxe vamale, potrivit AFP.

Trump schimbă mereu motivele pentru care vrea Groenlanda

De la revenirea sa la putere, în urmă cu un an, republicanul menționează în mod regulat preluarea controlului asupra imensei insule arctice atașate Danemarcei, strategică, dar puțin populată. El a asigurat că o va cuceri „într-un fel sau altul”, pentru a contracara, potrivit lui, avansurile rusești și chinezești în Arctica.

Principalele motive invocate de Trump de-a lungul timpului:

  • Poziția strategică a Groenlandei în Arctica: insula are acces la rute cheie de navigație și zone de supraveghere militară (GIUK Gap), utile pentru monitorizarea Rusiei și Chinei, dar nu e o poziție strategică unică.
  • Amplasament pentru baze și radare. Motivul este unul inventat deoarece Groenlanda găzduiește deja instalații americane de avertizare timpurie pentru rachete, iar Danemarca și-a exprimat disponibilitatea ca bazele americane să poată fi extinse pentru apărarea antirachetă americană.
  • Liderul SUA mai susține că acest demers este vital pentru supraviețuirea planetei. Motivul invocat? Implementarea „Cupolei de Aur”, un sistem de apărare extrem de complex, care ar include și protecția Canadei. Potrivit lui Donald Trump, eficiența maximă a acestui scut depinde de „unghiurile și măsurătorile” geografice pe care doar teritoriul Groenlandei le poate oferi.
  • Prevenirea influenței chineze și ruse: Trump a susținut apoi că zona este „înconjurată” de nave chineze și ruse, dar acest lucru nu este susținut de nicio dovadă
  • Resurse naturale și minerale critice: insula are potențial în minerale rare, petrol, gaze și alte resurse pe care Trump le vede ca un avantaj economic și strategic.
  • Noi rute comerciale arctice: topirea gheții deschide coridoare maritime mai scurte între Europa, America de Nord și Asia, iar controlul Groenlandei ar oferi SUA un rol central.
  • Trump a descris inițial ideea ca pe o „înțelegere imobiliară” bună și a spus că SUA fac „o afacere” dacă preiau costurile Groenlandei de la Danemarca.

Răspunsul dat de Cătălin Predoiu lui Dominic Fritz în coaliție, după ce președintele USR a criticat legile justiției făcute în mandatul lui Predoiu - SURSE
