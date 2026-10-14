Două ucrainence au rămas fără 630.000 de euro, după ce i-au ascuns într-o cutie de absorbante și au încercat să intre cu ei în Romania într-un Land Rover de lux

Două femei din Ucraina au încercat să scoată ilegal din Republica Moldova aproape 400.000 de dolari și 270.000 de euro și să treacă granița în România, prin vama Sculeni. Cele două au fost prinse la controlul vamal, iar întreaga sumă a fost confiscată, potrivit publicației Ziarul de Gardă.

Aproape 270.000 de euro erau ascunși într-o cutie de absorbante

Totul s-a întâmplat pe 5 martie 2022, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova spre România. Cele două femei, în vârstă de 49 și 24 de ani, călătoreau separat. Cea mai în vârstă se afla la volanul unui Land Rover, în timp ce tânăra era pasageră într-un microbuz.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), femeile le-au transmis inspectorilor vamali moldoveni că nu aveau nimic de declarat, dar controlul amănunțit al bagajelor a scos la iveală sume uriașe de bani.

Aproape 400.000 de dolari și 270.000 de euro au fost descoperiți asupra a două femei care încercau să treacă frontiera în România, prin vama Sculeni

În geanta femeii care conducea mașina de lux, vameșii au descoperit aproape 400.000 de dolari. În valiza pasagerei din microbuz, într-o cutie de absorbante, se aflau aproape 270.000 de euro. Documentele instanței arată că suma totală confiscată a fost de 396.960 de dolari și 269.440 de euro.

Cele două femei ar fi făcut parte dintr-o schemă de contrabandă

Anchetatorii au stabilit că cele două nu ar fi acționat independent, ci în cadrul unei scheme infracționale în care fiecare avea un rol bine stabilit. Femeia aflată la volanul Land Roverului ar fi fost organizatoarea operațiunii, în timp ce pasagera microbuzului avea sarcina de a transporta o parte din bani.

Din documentele judiciare reiese că grupul ar fi mizat pe aglomerația de la frontieră, unde, în martie 2022, se formaseră cozi uriașe de refugiați. Potrivit instanței, persoanele implicate sperau că verificările vamale vor fi mai puțin riguroase. Planul nu a funcționat însă, iar autoritățile au descoperit banii și au deschis un dosar penal pentru tentativă de contrabandă.