5 știri by Libertatea – Tech: Ce legături existau între Steve Jobs şi CIA și de ce nu au acces europenii la Siri AI

5 știri by Libertatea - Tech, rubrica de știri de tehnologie, găzduită de Claudiu Râpan, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci subiecte din lumea IT&C.

Război împotriva fake-urilor făcute cu AI! Google a lansat la nivel global instrumentul SynthID Detector, oferind oricui posibilitatea de a verifica dacă un fișier foto, video sau audio a fost creat de algoritmi. Tehnologia folosește watermark-uri microscopice, imposibil de observat cu ochiul liber, care au fost deja aplicate pe peste 180 de miliarde de imagini și clipuri. Noul detector recunoaște nu doar conținutul generat de Google, ci și fișiere create de giganți precum OpenAI, Nvidia sau Apple.

Detalii foarte interesante din istoria recentă a Silicon Valley! La 15 ani de la moartea lui Steve Jobs, ies la iveală detalii despre modul în care un contract secret cu CIA a salvat cariera legendarului fondator Apple. În 1986, după ce a fost înlăturat de la Apple, Jobs se afla în pragul falimentului cu noua sa companie, NeXT. Salvarea a venit în mod neașteptat de la agenția americană de spionaj, care a achiziționat în secret mii de calculatoare de înaltă performanță pentru a analiza imagini din satelit.

Performanță istorică în spațiu! Capsula Crew Dragon de la SpaceX a stabilit un nou record pentru navele americane, ajungând pe Stația Spațială Internațională în mai puțin de opt ore de la lansarea din Florida. Zborul a durat doar 7 ore și 55 de minute, spulberând vechiul record pentru misiunile umane americane, de aproape 15 ore. Conexiunea ultra-rapidă a fost posibilă datorită unei alinieri orbitale ideale. Deși performanța SpaceX este uriașă, recordul mondial absolut este deținut de un Soyuz rusesc, care a ajuns la destinație în doar trei ore.

Utilizatorii europeni care plătesc mii de euro pe ultimele modele de iPhone rămân fără noul Siri AI, blocat din cauza normelor UE. Apple refuză să se conformeze cerințelor Legii privind Piețele Digitale, iar analiștii din industrie susțin că întârzierea este o strategie calculată. Gigantul american mizează pe frustrarea clienților din Europa pentru a pune presiune pe Comisia Europeană să relaxeze restricțiile. Să vedem dacă 2027 e cu noroc pentru lansarea Siri AI pe iPhone și în România.