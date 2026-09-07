Mesajul lui Musk după victoria AfD din Saxonia-Anhalt

Elon Musk, antreprenorul din domeniul tehnologiei care și-a exprimat de mai mult timp simpatia pentru AfD, a felicitat partidul de dreapta pentru victoria obținută în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. În replică, liderul formațiunii, Ulrich Siegmund, i-a transmis direct o ofertă de cooperare.

„Bine făcut!”, a scris Musk, în limba germană, pe platforma sa online X, comentând o postare publicată de copreședinta AfD, Alice Weidel. Aceasta îl felicita pe candidatul formațiunii, Ulrich Siegmund, pentru rezultatul obținut în Saxonia-Anhalt.

Siegmund i-a răspuns imediat celui mai bogat om din lume și i-a mulțumit pentru „sprijinul” acordat. Într-un mesaj redactat în limba engleză, liderul AfD a scris că, în cazul în care partidul va prelua responsabilitatea guvernării în land, ar saluta „o oportunitate pentru o cooperare puternică și constructivă”. „Germania ar redeveni atunci un loc în care merită să investești. Toate cele bune din Saxonia-Anhalt!”, a transmis Siegmund.

Și Richard Grenell a felicitat AfD

Și fostul ambasador al Statelor Unite în Germania, Richard Grenell, i-a felicitat pe reprezentanții AfD pe X. Grenell, care, asemenea lui Musk, are legături apropiate cu președintele american Donald Trump, a scris: „O mare victorie și o nouă zi în Germania”.

În perioada în care a fost diplomat în Germania, Richard Grenell a atras în repetate rânduri atenția prin declarații controversate, potrivit Frankfurter Allgemeine.

Donald Trump a publicat, la rândul său, duminică seară, estimarea rezultatelor alegerilor regionale, actualizată la ora 19.57, ora Germaniei, fără să adauge însă vreun comentariu.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, AfD este considerat mai apropiat decât oricând de Washington. Alice Weidel l-a prezentat pe Trump drept un model, în contextul revenirii sale la Casa Albă, iar reprezentanți ai partidului au călătorit la Washington pentru ceremonia de învestire. Elon Musk, care la acel moment era un consilier apropiat al republicanului, a făcut o campanie intensă în favoarea AfD și continuă să susțină personalități politice din zona dreptei.

AfD a obținut 43,8%, dar nu are majoritate absolută

Potrivit rezultatului oficial preliminar, AfD a câștigat clar alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, devansând CDU, partidul aflat la guvernare. Formațiunea de dreapta a obținut 43,8% din voturi, însă nu a reușit să atingă majoritatea absolută. Rezultatul CDU a fost de 17,2%, cel mai slab scor înregistrat de partid la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt.

SPD s-a clasat pe locul al treilea, cu 9,3% din voturi. Verzii au obținut 8,9%, iar Stânga – 8,6%. BSW (Alianța Sahra Wagenknecht) a trecut pragul electoral de 5%, cu 5,3% din voturi.

FDP a obținut 2,6% și nu a reușit să intre în parlamentul regional.

Parlamentul regional din Saxonia-Anhalt are 83 de mandate. Repartizarea este următoarea:

  • AfD – 39 de mandate
  • CDU – 15 mandate
  • SPD – 8 mandate
  • Verzi – 8 mandate
  • Stânga – 8 mandate
  • BSW – 5 mandate

Pentru obținerea majorității absolute sunt necesare 42 de mandate.

Partidele care au exclus colaborarea cu AfD – CDU, SPD, Verzii și Stânga – dețin împreună 39 de mandate, exact la fel ca AfD. La acestea se adaugă cele cinci mandate obținute de BSW.

Citește și: Reacția lui Donald Tusk după victoria AfD la alegerile din Saxonia-Anhalt: „În Polonia, doar idioții sau trădătorii s-ar putea bucura”

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