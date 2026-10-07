Eva Marie Saint, una dintre ultimele figuri emblematice ale Epocii de Aur de la Hollywood și câștigătoare a premiului Oscar, a încetat din viață marți, la reședința sa din Los Angeles. Legendara actriță avea 102 ani, a anunțat publicația americană Variety.

Potrivit comunicatului oficial transmis de agentul ei, actrița a murit din cauze naturale, înconjurată de familie și de cei dragi. Cariera sa fabuloasă pe marele ecran, în televiziune și pe scenă s-a întins pe o perioadă de peste șapte decenii, timp în care a marcat istoria cinematografiei mondiale.

De la visul de a fi profesoară la gloria de pe Broadway și din cinematografie

Născută pe 4 iulie 1924, în apropiere de Newark, New Jersey, Eva Marie Saint a crescut într-o familie de quakeri care i-au insuflat o disciplină riguroasă și o mare forță interioară. Deși inițial își dorea o carieră în învățământ și începuse studii de litere la Universitatea din Bowling Green, pasiunea pentru teatru a făcut-o să se reorienteze către arta dramatică.

Reorientarea nu a fost lipsită de obstacole. Chiar dacă un profesor a încercat să o descurajeze, actrița nu a renunțat la visul ei. A acceptat roluri minore în piese difuzate la radio și televiziune, în timp ce studia la legendarul Actors Studio din New York, sub îndrumarea lui Elia Kazan.

Eforturile i-au fost răsplătite rapid. În 1953, critica de specialitate și publicul au consacrat-o pe Broadway, unde a fost recompensată cu Drama Critics Award pentru rolul din piesa „The Trip to Bountiful”, scrisă de Horton Foote.

Debut stelar pe marele ecran alături de Marlon Brando și trofeul Oscar

Trecerea spre marele ecran a fost spectaculoasă. Prima sa apariție într-un lungmetraj a avut loc în capodopera „Pe chei” („On the Waterfront”, 1954), regizată de Elia Kazan, unde a jucat alături de Marlon Brando. Interpretarea sa impecabilă i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Chimia dintre ea și Marlon Brando a rămas antologică. Kazan declara mai târziu că actrița a fost „pur și simplu perfectă”, în timp ce Eva Marie Saint recunoștea că Brando a fost singurul partener de scenă care a reușit să o intimideze la început, comparând sensibilitatea și caracterul evaziv ale acestuia cu un colibri.

Câțiva ani mai târziu, în 1959, actrița a jucat în alt titlu de referință al cinematografiei: „La Nord prin Nord-Vest” („North by Northwest”), thrillerul psihologic regizat de Alfred Hitchcock, unde a fost partenera de neuitat a lui Cary Grant și James Mason.

A urmat o serie de producții majore care au consolidat statutul ei de vedetă internațională:

„Raintree County” (1957) – regizat de Edward Dmytryk, unde a jucat alături de Montgomery Clift și Elizabeth Taylor.

– regizat de Edward Dmytryk, unde a jucat alături de Montgomery Clift și Elizabeth Taylor. „Exodus” (1960) – producția lui Otto Preminger, în care l-a avut ca partener pe Paul Newman.

– producția lui Otto Preminger, în care l-a avut ca partener pe Paul Newman. „Loving” (1970) – în regia lui Irvin Kershner, alături de George Segal, o peliculă despre eliberarea sexuală a anilor '60.

Dragostea pentru teatru și o lungă carieră în televiziune

Pe lângă succesul din filmele de lungmetraj, actrița s-a reîntors constant pe scenă, declarând că teatrul reprezintă o chemare profundă. Ea mărturisea la un moment dat că a juca într-o piesă este o experiență unică, iar un rol de teatru îi aparține actorului pentru totdeauna.

Spre finalul anilor '70, dezamăgită de faptul că scenariile pentru femei trecute de prima tinerețe erau tot mai rare la Hollywood, s-a orientat preponderent spre televiziune. În 1990, după cinci nominalizări, Eva Marie Saint a fost recompensată cu premiul Emmy pentru rolul din miniseria „People Like Us”, difuzată de NBC.