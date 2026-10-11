Au vândut tot ce aveau, și-au dat demisia și au plecat în lume cu cei trei copii. Povestea familiei care trăiește dintr-un rucsac

Dani și Tom Wooldridge aveau tot ce își puteau dori: o casă din anii '70 pe care o transformaseră cu multă muncă în căminul visat, cariere stabile, trei copii sănătoși și o rețea strânsă de rude și prieteni. Dani, în vârstă de 39 de ani, lucra ca asistentă medicală și gestiona o afacere în domeniul esteticii, în timp ce Tom, de 38 de ani, conducea o companie de construcții. Cu toate acestea, în luna mai, cei doi soți au luat o decizie care a surprins pe toată lumea: au vândut absolut tot ce dețineau și au cumpărat bilete doar dus către Indonezia, relatează BBC.

Alături de copiii lor – Olivia (12 ani), Morgan (7 ani) și George (4 ani) –, soții Wooldridge au pornit într-o aventură globală, fără o dată de întoarcere stabilită, cu scopul de a explora fiecare continent. La cinci luni de la plecare, dintr-o navă ancorată simbolic pe insula indoneziană Lombok, cei doi au povestit cum s-a schimbat viața lor de când toate bunurile le încap în câteva rucsacuri.

Schimbarea care a pornit de la o vacanță în Thailanda

Ideea unei călătorii de lungă durată exista de mult timp în discuțiile celor doi, însă responsabilitățile de părinți și ipoteca păreau să amâne la nesfârșit un astfel de pas. Punctul de cotitură a avut loc în urmă cu aproape doi ani, când au petrecut o lună de vacanță în Thailanda pe perioada Crăciunului. Faptul că cei mici s-au adaptat surprinzător de bine i-a determinat pe părinți să cerceteze serios posibilitatea de a adopta acest stil de viață.

A urmat o perioadă lungă de analiză, în care au evaluat riscurile privind cariera, locuința și educația copiilor. Inițial, Dani a luat în calcul varianta de a închiria casa pentru a păstra o plasă de siguranță la întoarcere, însă Tom a insistat asupra vânzării definitive, dorind să se elibereze de grija administrării unei proprietăți de la distanță.

Reacția celor apropiați a fost marcată de uimire și scepticism. Părinții celor doi i-au întrebat de ce renunță la tot ce au construit cu greu, iar prietenii au început chiar să facă pariuri privind data la care familia se va întoarce acasă, majoritatea mizând pe un interval de maxim un an.

Şocul cultural și adaptarea la viața pe drum

Plecarea din Marea Britanie a fost marcată de emoții puternice pe aeroport, despărțirea de familie fiind cel mai dificil moment al procesului. Totuși, odată ce aeronava a decolat spre Bali, teama a fost înlocuită de entuziasm.

Aterizarea în Indonezia a adus un șoc cultural imediat. Deși cei doi soți mai vizitaseră insula Bali cu 15 ani în urmă, explozia turistică și aglomerația actuală i-au copleșit în primele zile. Trecerea de la liniștea de acasă la traficul aglomerat plin de scutere a necesitat un timp de acomodare, mai ales pentru fiica lor cea mare, Olivia, care tocmai începuse școala secundară și resimțea lipsa prietenilor. Cu toate acestea, amabilitatea localnicilor, mâncarea și clima caldă i-au ajutat să se integreze rapid.

După ce au explorat sudul insulei Bali, au escaladat vulcanul Batur și au petrecut timp în zona culturală Ubud, familia s-a mutat treptat spre estul arhipelagului indonezian, ajungând în Lombok.

Cum își educă copiii și ce urmează în itinerariul lor

Plecarea în călătorie nu a însemnat abandonarea instruirii școlare. Părinții s-au asigurat că respectă programa școlară din Marea Britanie, purtând cu ei un rucsac special plin cu manuale și caiete de exerciții recomandate de profesori. O

livia își continuă pregătirea la matematică prin lecții online cu fostul director de la școala ei din Marea Britanie, în timp ce băieții parcurg materia primară cu ajutorul unui tutor care o asistă pe Olivia și la științe sau engleză.

Experiența practică acumulată pe drum este completată de participarea la centre de „world schooling”, unde copiii interacționează cu tineri de vârsta lor din toate colțurile lumii.

În privința bagajelor, familia a realizat pe parcurs că a luat prea multe lucruri și a donat o parte din ele localnicilor. În prezent, întreaga lor viață este împachetată în două rucsacuri de 120 de litri pentru părinți și două genti cu rotile de 100 de litri, dintre care una este destinată exclusiv materialelor educaționale.