Amenzi de 70 de euro pentru parcările ilegale filmate din autobuze

Şoferii care îşi parchează maşinile neregulamentar pe benzile de autobuz sau staţiile de transport public din Frankfurt riscă amenzi de minimum 70 de euro, potrivit Blic. Autorităţile din oraşul german au implementat o tehnologie de supraveghere video direct din mijloacele de transport public, pentru a combate blocajele cauzate de astfel de comportamente.

Din februarie 2026, zece autobuze din Frankfurt sunt echipate cu camere frontale care permit şoferilor să fotografieze vehiculele parcate ilegal, atunci când acestea împiedică circulaţia. Imaginile, împreună cu informaţiile despre locaţie şi oră, sunt transmise automat serviciului pentru contravenţii rutiere.

Camerele sunt utilizate exclusiv în cazurile în care un vehicul obstrucţionează transportul public, de exemplu, când este parcat pe o bandă de autobuz sau într-o staţie Până la sfârşitul lunii mai 2026, au fost înregistrate 421 de cazuri de parcare ilegală, ceea ce a dus la emiterea a 325 de amenzi şi 75 de avertismente. În medie, opt încălcări sunt raportate zilnic.

Autoritățile extind proiectul și pe tramvaie

După succesul acestui proiect-pilot, autorităţile din Frankfurt plănuiesc extinderea programului. Și tramvaiele vor fi incluse în înregistrarea vehiculelor parcate ilegal.

Până la sfârşitul anului, alte zece autobuze şi cinci tramvaie urmează să fie dotate cu camere similare.

În cazul tramvaielor, consecinţele parcării neregulamentare pot fi şi mai grave, deoarece acestea nu pot ocoli obstacolele.

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