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Preşedintele francez Emmanuel Macron a asistat marţi dimineaţă la un exerciţiu care a marcat o premieră, și anume lansarea unei rachete balistice strategice de tip M51 de pe un submarin nuclear. Exercițiul a avut loc în largul departamentului Finistère, în vestul Franței, relatează AFP, care citează Ministerul francez al Apărării și Palatul Elysee.
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Emmanuel Macron a asistat la acest tir de la bordul unei fregate a Marinei franceze.
Racheta, a treia versiune a rachetei balistice strategice mare-sol M51, intrată în serviciu acum un an și „fără încărcătură nucleară” în timpul testului, a căzut „în Atlanticul de Nord, la multe sute de kilometri de orice coastă”, a precizat Ministerul francez al Apărării într-un comunicat.
Prezența lui Macron la acest test militar nu a fost anunțată în prealabil de către Palatul Elysee și s-a desfășurat în lipsa presei. Testarea rachetei fusese însă anunțată.
Testul intervine într-un context din ce în ce mai tensionat în Europa din cauza intensificării atacurilor hibride ale Rusiei în paralel cu războiul purtat împotriva Ucrainei. Emmanuel Macron a avertizat recent în legătură cu schimbarea naturii „agresivității ruse și a amenințărilor” împotriva țărilor europene. Atacurile hibride ale Rusiei, menite să destabilizeze Europa, să oprească sprijinul pentru Ucraina și să-i slăbească pe europeni, nu vor rămâne „fără răspuns”, a dat asigurări șeful statului francez.
Emmanuel Macron a propus anul acesta europenilor să se alăture descurajării nucleare „avansate” a Franței, care rezultă din noua sa doctrină dezvăluită în primăvară.
Franța a pus acum un an în serviciu această nouă versiune a rachetelor sale intercontinentale desfășurate pe submarinele care asigură descurajarea nucleară. Atunci, Parisul a menționat „o etapă majoră în modernizarea componentei oceanice a descurajării nucleare franceze”.
Racheta a fost lansată de pe „SNLE Le Vigilant în cadrul operațiunii SMERTRIOS pentru a valida capacitatea submarinului de a utiliza M51, după indisponibilitatea sa periodică pentru întreținere și reparații”, a subliniat Ministerul Apărării de la Paris.
„Racheta a fost urmărită pe tot parcursul fazei sale de zbor, în strict respect față de angajamentele internaționale ale Franței”, a adăugat instituția franceză de apărare.
Emmanuel Macron a postat ulterior imagini pe X din timpul supravegherii testului.
„La bordul fregatei multimisiune Auvergne, am asistat la prima lansare a noii rachete balistice M51.3 de pe submarinul nuclear purtător de rachete Le Vigilant. Extrem de puţine naţiuni dispun de un astfel de know-how. Acest succes tehnic este o nouă dovadă a credibilităţii forţei noastre de descurajare, a cărei continuitate este asigurată”, a scris preşedintele francez.
„Pentru a fi liber, trebuie să fii temut. Iar pentru a fi temut, trebuie să fii puternic”, a rezumat Macron doctrina descurajării nucleare a Franței.
M51 este o rachetă balistică strategică destinată armelor nucleare. Mai precis, este o SLBM (submarine-launched ballistic missile), lansată de pe submarinele nucleare franceze din clasa Le Triomphant şi constituie componenta oceanică a descurajării nucleare franceze, scrie news.ro.
Racheta este produsă în principal de ArianeGroup (grup deţinut în proporţii egale de Airbus şi Safran), care este contractantul principal şi responsabil de proiectarea, producţia şi susţinerea M51. Focoasele nucleare propriu-zise nu sunt produse de ArianeGroup. Acestea ţin de programul nuclear militar francez, gestionat în special de CEA/DAM (Direcţia Aplicaţii Militare a Comisariatului pentru Energie Atomică).