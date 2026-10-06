Preşedintele francez Emmanuel Macron a asistat marţi dimineaţă la un exerciţiu care a marcat o premieră, și anume lansarea unei rachete balistice strategice de tip M51 de pe un submarin nuclear. Exercițiul a avut loc în largul departamentului Finistère, în vestul Franței, relatează AFP, care citează Ministerul francez al Apărării și Palatul Elysee.

Emmanuel Macron a asistat la acest tir de la bordul unei fregate a Marinei franceze.

Racheta, a treia versiune a rachetei balistice strategice mare-sol M51, intrată în serviciu acum un an și „fără încărcătură nucleară” în timpul testului, a căzut „în Atlanticul de Nord, la multe sute de kilometri de orice coastă”, a precizat Ministerul francez al Apărării într-un comunicat.

Prezența lui Macron la acest test militar nu a fost anunțată în prealabil de către Palatul Elysee și s-a desfășurat în lipsa presei. Testarea rachetei fusese însă anunțată.

Emmanuel Macron vrea să demonstreze capacitatea de descurajare nucleară a Franței

Testul intervine într-un context din ce în ce mai tensionat în Europa din cauza intensificării atacurilor hibride ale Rusiei în paralel cu războiul purtat împotriva Ucrainei. Emmanuel Macron a avertizat recent în legătură cu schimbarea naturii „agresivității ruse și a amenințărilor” împotriva țărilor europene. Atacurile hibride ale Rusiei, menite să destabilizeze Europa, să oprească sprijinul pentru Ucraina și să-i slăbească pe europeni, nu vor rămâne „fără răspuns”, a dat asigurări șeful statului francez.

Emmanuel Macron a propus anul acesta europenilor să se alăture descurajării nucleare „avansate” a Franței, care rezultă din noua sa doctrină dezvăluită în primăvară.

Franța a pus acum un an în serviciu această nouă versiune a rachetelor sale intercontinentale desfășurate pe submarinele care asigură descurajarea nucleară. Atunci, Parisul a menționat „o etapă majoră în modernizarea componentei oceanice a descurajării nucleare franceze”.

Racheta a fost lansată de pe „SNLE Le Vigilant în cadrul operațiunii SMERTRIOS pentru a valida capacitatea submarinului de a utiliza M51, după indisponibilitatea sa periodică pentru întreținere și reparații”, a subliniat Ministerul Apărării de la Paris.

„Racheta a fost urmărită pe tot parcursul fazei sale de zbor, în strict respect față de angajamentele internaționale ale Franței”, a adăugat instituția franceză de apărare.

Președintele francez laudă capacitățile militare ale Parisului

Emmanuel Macron a postat ulterior imagini pe X din timpul supravegherii testului.

„La bordul fregatei multimisiune Auvergne, am asistat la prima lansare a noii rachete balistice M51.3 de pe submarinul nuclear purtător de rachete Le Vigilant. Extrem de puţine naţiuni dispun de un astfel de know-how. Acest succes tehnic este o nouă dovadă a credibilităţii forţei noastre de descurajare, a cărei continuitate este asigurată”, a scris preşedintele francez.

„Pentru a fi liber, trebuie să fii temut. Iar pentru a fi temut, trebuie să fii puternic”, a rezumat Macron doctrina descurajării nucleare a Franței.

Ce este racheta M51

M51 este o rachetă balistică strategică destinată armelor nucleare. Mai precis, este o SLBM (submarine-launched ballistic missile), lansată de pe submarinele nucleare franceze din clasa Le Triomphant şi constituie componenta oceanică a descurajării nucleare franceze, scrie news.ro.