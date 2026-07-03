Procesiuni masive planificate în Iran și Irak

Ceremoniile funerare vor începe în acest weekend la Teheran, urmând ca procesiuni masive să aibă loc săptămâna viitoare în orașele Qom și Mashhad, precum și în orașele sfinte Najaf și Kerbala din Irak.

„Participarea numeroasă a publicului la procesiunea funerară a liderului martir și a celorlalți martiri va fi, de fapt, un alt referendum pentru Republica Islamică”, a declarat Mohammad Saidi, liderul rugăciunilor de vineri din Qom, pentru mass-media de stat.

Moartea lui Ali Khamenei și succesiunea fiului său, Mojtaba, ca al treilea lider suprem al Iranului marchează un moment crucial în istoria de 47 de ani a Republicii Islamice. Deși Mojtaba a fost grav rănit în același atac care i-a ucis tatăl, nu a mai fost văzut în nicio imagine nouă de la începutul războiului.

În sistemul teocratic iranian, Khamenei nu era doar șeful statului și liderul unei mișcări revoluționare, ci și reprezentantul pe pământ al celui de-al 12-lea imam al islamului șiit, care a dispărut în secolul al IX-lea.

Autoritățile iraniene își propun să mobilizeze milioane de oameni pentru aceste ceremonii

În ciuda eforturilor oficiale, sprijinul public pentru regimul islamic pare să fie în declin, conform analiștilor, scrie Reuters. Mulți iranieni, mai ales tinerii, sunt nemulțumiți de decenii de sancțiuni economice și represalii în numele revoluției din 1979, o perioadă pe care doar generațiile mai în vârstă și-o amintesc.

Protestele din decembrie 2025 și ianuarie 2026, declanșate de inflație, au fost reprimate brutal, autoritățile trăgând în mii de manifestanți. În primele zile ale conflictului, când vestea morții lui Khamenei a început să circule, locuitorii din Teheran au raportat sunete de bucurie venind din locuințe.

Autoritățile iraniene își propun să mobilizeze milioane de oameni pentru aceste ceremonii, oferind transport, cazare și alimente gratuite. Orașele mari sunt împânzite de steaguri negre și afișe care proclamă susținerea pentru Mojtaba, alături de imaginea tatălui său decedat și un pumn revoluționar ridicat.

Joi, Khamenei va fi înmormântat la Mashhad

Rămășițele lui Khamenei vor fi duse sâmbătă la o moschee din Teheran, marcând începutul ceremoniei naționale. Trupurile fiicei, ginerelui și nepoatei sale, precum și ale văduvei noului lider, fiul său Mojtaba, care au fost uciși în același atac, vor fi transportate alături de ele, scrie Reuters.

Hotelurile oferă reduceri de 50%, școlile, moscheile și sălile de sport au fost pregătite pentru a găzdui participanții, iar rețelele de autobuze și căi ferate sunt deviate.

Procesiunile vor continua luni, cu un marș de amploare în centrul Teheranului, urmat de ceremonii în Qom marți și în Najaf și Kerbala miercuri. Joi, Khamenei va fi înmormântat la Mashhad, lângă mormântul imamului Reza, o figură de mare importanță în Iran.

Securitatea va fi strictă, cu restricții temporare ale spațiului aerian deasupra Teheranului și a altor orașe și amenințări cu un răspuns puternic dacă Statele Unite sau Israelul își reiau atacurile, mai scrie Reuters.

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