Gabriela Firea, în vizită la Chișinău: “Noi am obținut succesul în cariera noastră din domeniul privat”

Gabriela Firea se află într-o vizită oficială la Chișinău. Primarul Capitalei s-a întâlnit cu omologul său de peste Prut, cu Silvia Radu.

Primarul Gabriela Firea a declarat, într-o conferință de presă susținută la sediul Primăriei Chișinău, că va dona 20.000 cărți din partea Bibliotecii Metropolitane București și că, în România se vor organiza tabere pentru 500 de copii și pentru 500 de studenți din Republica Moldova. „Mă bucur că în fruntea orașului Chișinău se află o doamnă. Trebuie să recunoaștem că doamnele în activitate sunt extrem de eficiente, disciplinate, organizate și e de bun augur …Doamna primar general are foarte multe asemănări cu mine: suntem de aceeași vârstă, avem fiecare câte trei copii, am provenit din domeniul privat amândouă, suntem dinamice, energice și ambițioase. Noi nu am intrat în administrație să ne îmbogățim, pentru că noi am obținut succesul în cariera noastră din domeniul privat”, a declarat Gabriela Firea

Totodată, primarul Bucureștiului va vizita Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” și Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, care va fi renovat și consolidat cu sprijinul logistic și material al Municipiului București.

Gabriela Firea se va întâlni la Chișinău și cu premierul moldovean, Pavel Filip, dar și cu Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.

Vizita Gabrielei Firea are loc după ce primarul Chișinăului, Silvia Radu, a venit la București. Cele două au semnat un program de cooperare în mai multe domenii de interes precum sănătate, educație și cultură.

Firea a anunțat că Primăria municipiului București va dona municipiului Chișinău două autobuze pentru dezvoltarea unei linii de transport cultural, va sprijini acțiunile de reabilitare și modernizare a Bibliotecii Municipale, a unei maternitati și a unui liceu.

Potrivit edilului de București, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive, instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei, va organiza tabere pentru copiii olimpici din Chișinău. Un alt domeniu în care cele doua autorități locale vor colabora este domeniul sănătății. Va fi oferită posibilitatea medicilor din Chișinău să participe la programe de instruire în București, în cadrul celor 19 spitale, administrate de ASSMB.

CITEȘTE ȘI: