Barcelona a pus în vânzare biletele pentru cel mai așteptat meci al sezonului din fotbalul spaniol, confruntarea cu rivala eternă Real Madrid. Însă fanii care își doresc să asiste de pe stadion la marele derby din La Liga au avut parte de o surpriză uriașă: prețurile stabilite de conducerea grupării catalane sunt fără precedent, relatează Diario Sport.

Pentru moment, tichetele pot fi achiziționate exclusiv de către membrii cotizanți ai clubului, dar sumele afișate pe platforma oficială au stârnit rapid dezbateri aprinse în rândul suporterilor.

Prețuri de la 649 la 1.149 de euro pentru un singur bilet

Cea mai accesibilă variantă pusă la dispoziție de clubul catalan este situată la peluza 2, inelul superior, unde un bilet costă nu mai puțin de 649 de euro.

În cazul în care doi suporteri își doresc să meargă împreună la meci, chiar și în cea mai ieftină zonă a stadionului, cheltuiala minimă ajunge la 1.298 de euro doar pentru intrarea pe arenă.

Prețurile cresc treptat în funcție de vizibilitatea oferită de locuri:

Peluza 2, inel inferior: 659 de euro

Peluza 1: 699 de euro

Sectorul central peluza 2: între 799 și 849 de euro

Sectorul central peluza 1: între 899 și 949 de euro

Sumele cele mai ridicate sunt înregistrate în zona tribunelor. La al doilea etaj al părților superioare, un tichet costă 899 de euro, în timp ce la tribuna 1, prețul ajunge la 999 de euro.

Cel mai scump bilet din oferta standard este cel de la tribuna centrală inferioară, evaluat la 1.149 de euro. În această secțiune VIP, o pereche de bilete depășește suma de 2.290 de euro.

Camp Nou, așteptat să fie arhiplin, în ciuda tarifelor mari

Marele duel din etapa a 10-a din La Liga este programat duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00.

Deși cifrele oficiale arată că accesul la derby va fi un lux greu de permis pentru mulți dintre fanii obișnuiți, conducerea clubului mizează pe faptul că arena Camp Nou va fi plină până la refuz.

Cererea ridicată și interesul uriaș din jurul acestui meci garantează faptul că vor exista suficienți suporteri dispuși să plătească aceste sume pentru a fi martori la spectacolul din teren.

FC Barcelona pornește ca favorită

Din punct de vedere sportiv, FC Barcelona abordeză confruntarea dintr-o poziție extrem de avantajoasă.

Formația catalană are un start de sezon excelent, fiind instalată pe primul loc în clasamentul din La Liga cu maxim de puncte după primele șapte etape parcurse.