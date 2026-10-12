Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și Mihai Jurca, la Festifall în Oradea. Premierul interimar s-a plimbat prin centrul orașului alături de parteneră

După o zi rece și marcată de precipitații, aproximativ 25.000 de oameni s-au adunat, dminică, în Piața Unirii și pe străzile adiacente pentru a celebra ultima seară a festivalului local, FestiFall, un maraton muzical încheiat la miezul nopții cu un spectaculos foc de artificii, relatează Bihoreanul.

Deși fluența publicului a fost ușor mai redusă față de seara de sâmbătă, când s-au înregistrat aproximativ 35.000 de persoane, atmosfera de sărbătoare s-a simțit la fiecare pas în toate zonele amenajate din centrul istoric.

Premierul interimar Ilie Bolojan, surprins la plimbare printre orădeni

Printre mii de oameni îmbrăcați gros care s-au bucurat de muzică și de bucatele tradiționale s-au numărat și oficialități de rang înalt.

Fost primar al municipiului Oradea timp de trei mandate, premierul interimar Ilie Bolojan a fost zărit în zona Piața Ferdinand, îndreptându-se spre Piața Unirii.

Șeful executivului era însoțit de partenera sa, Ioana, de vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, aflată într-o vizită oficială în municipiu, precum și de orădeanul Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Aceștia s-au amestecat discret printre trecători, bucurându-se de atmosfera relaxată a serii.

Surprize pe scenă: Smiley a cântat alături de o nouă voce descoperită la Oradea

Programul artistic de pe scena principală a fost deschis la ora 19:00 de Dafina, tânăra orădeancă din echipa lui Smiley de la emisiunea „Vocea României”. O oră mai târziu, mentorul ei a preluat microfonul, susținut de chitaristul orădean Marius Pop.

Smiley le-a mulțumit celor prezenți pentru primirea entuziastă și i-a provocat în glumă pe spectatorii mai rezervați să cânte și să aplaude mai puternic.

Momentele de pe scenă au inclus și o surpriză pregătită pentru comunitatea locală. Smiley l-a invitat alături de el pe Alex Slăvescu, un tânăr orădean despre care a anunțat că va apărea în curând la emisiunea de talente de la Pro TV.

Cei doi au interpretat piesa „De unde vii la ora asta?”, iar debutantul le-a mărturisit celor mii de oameni prezenți că este un moment copleșitor, dar pentru care s-a pregătit intens.

Spectacol folcloric oferit de Andra și un moment de introspecție cu Asaf Avidan

Recitalul Andrei a adus o explozie de energie, efecte pirotehnice, confetti și flăcări în fața scenei.

Piesa „Inevitabil va fi bine” a fost fredonată în cor de miile de orădeni. Între melodii, artista a interacționat direct cu publicul, amintindu-le că este ardeleancă și invitându-i pe spectatori la chiuituri tradiționale.

Andra a extins repertoriul către zona muzicii populare și de petrecere, interpretând piese îndrăgite precum „Bună seara, Doamne-ajută” și cântece de cătănie.

O notă complet diferită a fost adusă de artistul internațional Asaf Avidan. Concertul său s-a remarcat printr-o interpretare vocală profundă și plină de emoție, oferind o invitație la introspecție și explorare interioară care a captivat asistența.

Atmosfera de pe străzile din jur a fost întregită de muzica electronică din Piața Ferdinand, acordurile de jazz de pe malul Crișului Repede și prestațiile artiștilor stradali Medialuna și Sirens of the Sky.