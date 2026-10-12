Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și Mihai Jurca, la Festifall în Oradea. Premierul interimar s-a plimbat prin centrul orașului alături de parteneră

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După o zi rece și marcată de precipitații, aproximativ 25.000 de oameni s-au adunat, dminică, în Piața Unirii și pe străzile adiacente pentru a celebra ultima seară a festivalului local, FestiFall, un maraton muzical încheiat la miezul nopții cu un spectaculos foc de artificii, relatează Bihoreanul.
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Deși fluența publicului a fost ușor mai redusă față de seara de sâmbătă, când s-au înregistrat aproximativ 35.000 de persoane, atmosfera de sărbătoare s-a simțit la fiecare pas în toate zonele amenajate din centrul istoric.
Printre mii de oameni îmbrăcați gros care s-au bucurat de muzică și de bucatele tradiționale s-au numărat și oficialități de rang înalt.
Fost primar al municipiului Oradea timp de trei mandate, premierul interimar Ilie Bolojan a fost zărit în zona Piața Ferdinand, îndreptându-se spre Piața Unirii.
Șeful executivului era însoțit de partenera sa, Ioana, de vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, aflată într-o vizită oficială în municipiu, precum și de orădeanul Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.
Aceștia s-au amestecat discret printre trecători, bucurându-se de atmosfera relaxată a serii.
Programul artistic de pe scena principală a fost deschis la ora 19:00 de Dafina, tânăra orădeancă din echipa lui Smiley de la emisiunea „Vocea României”. O oră mai târziu, mentorul ei a preluat microfonul, susținut de chitaristul orădean Marius Pop.
Smiley le-a mulțumit celor prezenți pentru primirea entuziastă și i-a provocat în glumă pe spectatorii mai rezervați să cânte și să aplaude mai puternic.
Momentele de pe scenă au inclus și o surpriză pregătită pentru comunitatea locală. Smiley l-a invitat alături de el pe Alex Slăvescu, un tânăr orădean despre care a anunțat că va apărea în curând la emisiunea de talente de la Pro TV.
Cei doi au interpretat piesa „De unde vii la ora asta?”, iar debutantul le-a mărturisit celor mii de oameni prezenți că este un moment copleșitor, dar pentru care s-a pregătit intens.
Recitalul Andrei a adus o explozie de energie, efecte pirotehnice, confetti și flăcări în fața scenei.
Piesa „Inevitabil va fi bine” a fost fredonată în cor de miile de orădeni. Între melodii, artista a interacționat direct cu publicul, amintindu-le că este ardeleancă și invitându-i pe spectatori la chiuituri tradiționale.
Andra a extins repertoriul către zona muzicii populare și de petrecere, interpretând piese îndrăgite precum „Bună seara, Doamne-ajută” și cântece de cătănie.
O notă complet diferită a fost adusă de artistul internațional Asaf Avidan. Concertul său s-a remarcat printr-o interpretare vocală profundă și plină de emoție, oferind o invitație la introspecție și explorare interioară care a captivat asistența.
Atmosfera de pe străzile din jur a fost întregită de muzica electronică din Piața Ferdinand, acordurile de jazz de pe malul Crișului Repede și prestațiile artiștilor stradali Medialuna și Sirens of the Sky.
Cozile formate la standurile de kürtőskalács și rulouri cu scorțișoară au completat tabloul unei seri de toamnă reușite în centrulmunicipiului Oradea.