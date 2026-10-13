Cum arată spectaculosul viaduct de la Nădășelu, de pe A3, construit în consolă deasupra cimitirului

O adevărată desfășurare de forțe are loc la viaductul spectaculos de la Nădășelu, parte a Autostrăzii A3 Transilvania. Viaductul are o lungime de aproximativ 1,2 kilometri, iar o porțiune din el este construită în consolă direct deasupra cimitirului din localitatea Nădășelu, situată în județul Cluj.

Stadiul lucrărilor la Viaductul Nădășelu

Șantierul viaductului de la Nădășelu de pe A3 continuă într-un ritm susținut, unde se desfășoară simultan mai multe operațiuni complexe. „Topo Terra” a publicat pe YouTube, pe 12 octombrie, un videoclip în care sunt prezentate lucrările de pe această structură.

În această etapă se lucrează la betonarea plăcii viaductului și la pregătirea cofrajului pentru lisa parapetului. De asemenea, secțiunea construită în consolă deasupra cimitirului din Nădășelu a fost finalizată.

Construcția în consolă succesivă sau turnarea în consolă este o tehnică inginerească spectaculoasă, folosită în special la poduri și viaducte înalte sau lungi, unde este imposibil sau foarte greu să montezi eșafodaje (picioare de susținere) la sol pe toată lungimea podului. În cazul viaductului de la Nădășelu, terenul de dedesubt include cimitirul local și o vale adâncă, fiind imposibil de plasat sprijin direct la sol pe fiecare metru.

Viaductul Nădășelu este un punct de referință pe Autostrada Transilvania, remarcându-se atât prin dimensiunile spectaculoase, cât și prin soluțiile tehnice avansate aplicate în teren.

S-a turnat primul strat de asfalt pe viaductul Topa Mică

Din 12 octombrie 2026 a început așternerea primului strat de asfalt pe viaductul Topa Mică (Mihăiești), de pe A3. Având o lungime de 2 km, acesta este cel mai lung viaduct de autostradă din România.

„La Mihăiești, pe viaductul de 2 kilometri, constructorul turc a început așternerea primului strat de asfalt! Au fost finalizate turnarea plăcii de beton și montarea parapetului, iar hidroizolația este aproape gata pe una dintre căile podului. Constructorul a trecut la următoarea etapă, asfaltul, un pas decisiv spre finalizarea acestei structuri impresionante”, a precizat marți, 13 octombrie, secretarul de stat Horațiu Cosma, pe Facebook.

Constructorul turc Ozaltin a fost contractat special pentru a construi cele două viaducte masive de deviere de pe Autostrada Transilvania (A3), respectiv cel de la Nădășelu (1,2 km) și cel de la Topa Mică / Mihăiești (2 km). Contractul ce include cele două viaducte a depășit pragul fizic de 85%.