INS: gaura din comerțul exterior al României a depășit 22 miliarde euro. Continuăm să importăm mult mai mult decât exportăm, în 2026

Exporturile României au crescut cu 4% în primele opt luni din 2026, ajungând la 65,82 miliarde de euro, în timp ce importurile au crescut cu 3,4%, totalizând 88,26 miliarde de euro.

Astfel, deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a atins 22,44 miliarde de euro, cu 1,4% mai mult față de aceeași perioadă din 2025, informează luni Institutul Național de Statistică (INS).

„În perioada 1.I-31.VIII 2026, exporturile FOB (Free on Board) au însumat 65.824,9 milioane euro, iar importurile CIF (Cost, Insurance and Freight) au însumat 88.269,7 milioane euro. În perioada 1.I-31.VIII 2026, exporturile au crescut cu 4,0%, iar importurile au crescut cu 3,4%, comparativ cu perioada 1.I-31.VIII 2025. Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-31.VIII 2026 a fost de 22.444,8 milioane euro, mai mare cu 307,2 milioane euro (+1,4%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.VIII 2025”, se precizează în comunicatul INS.

În luna august 2026, exporturile au totalizat 7,55 miliarde de euro, marcând o creștere de 11,6% față de august 2025. În aceeași perioadă, importurile au crescut cu 13,7%, până la 10,69 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit comercial de 3,13 miliarde de euro.

Potrivit INS, mașinile și echipamentele de transport au continuat să domine comerțul internațional al României în perioada analizată, cu o pondere de 45,5% din totalul exporturilor și 36,6% din importuri. De asemenea, alte produse manufacturate au reprezentat 26,6% din exporturi și 27,1% din importuri.

Schimburile comerciale cu țările din Uniunea Europeană (UE27) au reprezentat 71,6% din exporturile totale (47,15 miliarde de euro) și 72,5% din importuri (64,01 miliarde de euro).

În ceea ce privește schimburile extra-UE27, exporturile au însumat 18,67 miliarde de euro, iar importurile 24,25 miliarde de euro, ceea ce corespunde unor procente de 28,4%, respectiv 27,5% din total.