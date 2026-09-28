Circulația trenurilor în stația București Nord înregistrează întârzieri și modificări operative luni dimineață, 28 septembrie, după ce o garnitură electrică a rupt un pantograf în timpul garării la linia 5. Incidentul petrecut la ora 5.46 a dus la scoaterea temporară de sub tensiune a liniei de contact.

Echipele CFR intervin în prezent cu o drezină specială pentru remedierea avarierilor. Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a transmis, într-un comunicat, mai multe informații despre acest incident.

„La ora 5.46, în timpul garării la linia 5 din stația București Nord a unei garnituri electrice aparținând operatorului de transport feroviar Ferotrafic, s-a produs ruperea unui pantograf, situație care a determinat scoaterea temporară de sub tensiune a unor sectoare ale liniei de contact și afectarea circulației feroviare în zona stației”, potrivit sursei citate.

Pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță, au fost scoase de sub tensiune instalațiile de electrificare din zonele afectate.

Ulterior, la ora 6.37, liniile din stația București Nord au fost repuse sub tensiune, cu excepția liniei 5, unde este garată garnitura implicată în incident. Intervenția continuă în acest caz.

„Personalul de specialitate intervine cu drezina pantograf, atât pentru asigurarea pantografului rupt, cât și pentru verificarea și remedierea deficiențelor apărute la linia de contact”, se mai arată în comunicat.

CFR transmite că circulația feroviară a fost reluată etapizat, însă până la finalizarea intervenției la linia 5 pot apărea modificări operative și întârzieri în zona stației București Nord.