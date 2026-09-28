Susține Susține

Inteligența artificială, mai periculoasă decât războiul sau încălzirea globală: „Cea mai mare amenințare la adresa umanității”

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
Comentează
Jan Betley, cu un hanorac cu glugă
Jan Betley, cercetător polonez care colaborează cu TruthfulAI din California, SUA, avertizează asupra pericolelor dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale. Foto: janbetley.net
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Jan Betley, cercetător polonez care colaborează cu TruthfulAI din California, SUA, avertizează asupra pericolelor dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale, considerând-o mai riscantă decât războaiele sau încălzirea globală, scrie Onet. El subliniază că AI ar putea transforma ireversibil societatea umană.

Un cercetător polonez, Jan Betley, care colaborează cu organizația non-profit americană TruthfulAI din Berkeley, California, avertizează asupra pericolelor legate de dezvoltarea necontrolată a inteligenței artificiale (AI).

Potrivit lui Betley, riscurile asociate cu AI sunt mai alarmante decât războaiele sau încălzirea globală și ar putea transforma ireversibil societatea umană.

Cercetătorul a vorbit despre posibile scenarii catastrofale, inclusiv crearea de viruși letali sau preluarea controlului asupra sistemelor critice, precum bănci sau centrale energetice.

„Dacă nu o oprim, societatea se va schimba radical”, avertizează Betley, El își exprimă îngrijorarea cu privire la ritmul accelerat al dezvoltării AI, care depășește previziunile experților.

AI este cea mai mare amenințare la adresa umanității, mai periculoasă decât încălzirea globală ori războaiele!

Modelele actuale de AI sunt capabile să realizeze sarcini imposibile chiar și acum un an, iar îmbunătățirea continuă a acestora ar putea duce la o situație în care oamenii să piardă complet controlul asupra lor.

Studiile recente, precum cel realizat în 2024, indică faptul că o proporție semnificativă a specialiștilor în AI estimează un risc de 10-18% ca inteligența artificială avansată să ducă la dispariția umanității sau la pierderea controlului asupra autodeterminării umane.

Aceste cifre, departe de a fi simple speculații, subliniază gravitatea situației. Betley explică faptul că tehnologia AI actuală este „crescută” mai degrabă decât programată, ceea ce înseamnă că se dezvoltă autonom prin procese complexe care scapă în mare parte înțelegerii umane.

Odată ce AI va fi capabilă să se perfecționeze singură, fără intervenția omului, va fi imposibil de reglementat sau de controlat, avertizează el.

Un alt risc iminent este utilizarea AI pentru atacuri cibernetice, inclusiv pătrunderea în sisteme informatice esențiale, precum cele bancare sau de sănătate.

De asemenea, inteligența artificială amplifică problemele sociale, cum ar fi răspândirea informațiilor false sau influențarea relațiilor interumane, prin înlocuirea acestora cu interacțiuni digitale.

„Dacă acest trend continuă, societatea va deveni de nerecunoscut”, subliniază cercetătorul.

În ciuda acestor riscuri, Betley subliniază că există soluții. El îndeamnă la creșterea conștientizării publice privind impactul AI și la implementarea unor reglementări stricte care să limiteze dezvoltarea necontrolată a acesteia.

De asemenea, el încurajează măsuri simple, cum ar fi educarea publicului pentru a recunoaște posibile fraude bazate pe utilizarea AI, menționând cazuri concrete de înșelătorii realizate deja cu ajutorul tehnologiei.

Betley avertizează că, în pofida scepticismului unora, pericolele legate de AI nu sunt o „farsă”.

El susține necesitatea unor acțiuni imediate și coordonate pentru a preveni un viitor în care inteligența artificială ar putea scăpa complet de sub controlul uman.

Nu este vorba să ne panicăm, ci să acționăm. Depinde de noi cât de multă influență îi vom permite să aibă asupra vieților noastre.

Chiar credem cu tărie că AI ar putea ucide toţi oamenii!”, spuseseră, anterior, cercetătorii care au lucrat la dezvoltarea Inteligenței Artificiale.

Anul trecut, experții în tehnologie estimau că „AI va distruge omenirea în 100 de ani”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Inteligenta artificiala Stiri Polonia SUA (Statele Unite ale Americii)
Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Unica.ro
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
Gsp.ro
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Gsp.ro
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Parteneri
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Libertateapentrufemei.ro
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Avantaje.ro
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
Un avion de luptă F-19 al Armatei Române. Sursa foto: Profimedia Images
Știri România
27 sept.
O țintă aeriană a fost detectată deasupra României: a intrat prin zona Ceatalchioi și a evoluat de-a lungul graniţei timp de 10 minute
Piața Obor din București e plină cu legume pentru toamnă
Reportaj
Știri România
27 sept.
Cât costă murăturile la Obor. „Cu cât e mai mic, cu atât e mai al dracu’! Crede-mă”
Parteneri
Cât poți economisi dacă îți schimbi furnizorul de energie: diferențe de până la 90 de lei pe lună la curent și 380 de lei la gaze
Adevarul.ro
Cât poți economisi dacă îți schimbi furnizorul de energie: diferențe de până la 90 de lei pe lună la curent și 380 de lei la gaze
Jaecoo 8 SHS-P: SUV-ul chinezesc cu 462 CP și 7 locuri intră în România la 50.990 de euro
Fanatik.ro
Jaecoo 8 SHS-P: SUV-ul chinezesc cu 462 CP și 7 locuri intră în România la 50.990 de euro
Verificarea gazelor se face la 2 ani, iar alimentarea poate fi oprită chiar în ziua constatării
Financiarul.ro
Verificarea gazelor se face la 2 ani, iar alimentarea poate fi oprită chiar în ziua constatării
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Dana Rogoz alături de fiica ei, Lia
Stiri Mondene
27 sept.
Dana Rogoz a împlinit 41 de ani. Anunțul făcut de vedetă. „Ieri, chiar de ziua mea de naștere, familia noastră s-a mărit!”
Simona Halep în rochie aurie
Stiri Mondene
27 sept.
Simona Halep a împlinit 35 de ani. Cum și-a început cariera prima româncă lideră a clasamentului WTA
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Povestea lui nea Ion, ultimul suflet dintr-un sat din Prahova. Trăieşte singur cu 500 de lei pe lună, în munţi
Observatornews.ro
Povestea lui nea Ion, ultimul suflet dintr-un sat din Prahova. Trăieşte singur cu 500 de lei pe lună, în munţi
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Libertateapentrufemei.ro
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Parteneri
Gsp.ro
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
Gsp.ro
L-a refuzat pe Gigi Becali: „Să vin la FCSB să fac 9 victorii din 9 și tot să nu fie de ajuns? Eu am drumul meu”
Parteneri
Doliu pentru Victor Ponta. Mama fostului premier a murit la 84 de ani
Mediafax.ro
Doliu pentru Victor Ponta. Mama fostului premier a murit la 84 de ani
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci”
Wowbiz.ro
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci”
Parteneri
Libertatea.ro
Mamele care au terminat Medicina cu copiii în brațe: „La a doua sarcină, am avut contracții în timpul examenelor”
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Wowbiz.ro
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Redactia.ro
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
Kanald.ro
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
POLITIC
Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Hepta
Politică
27 sept.
Siegfried Mureșan îi răspunde lui Grindeanu în scandalul privind afirmațiile ambasadoarei SUA: „Să demonstreze la vot că sunt buni români”
Un colaj cu Siegfried Muresan si Catalin Predoiu
Politică
27 sept.
Siegfried Mureșan explică lipsa lui Cătălin Predoiu din Cabinet și decizia de a o propune pe Andrea Chiș la Justiție
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Nicușor Dan, viral după ce și-a aranjat șosetele lângă Zelenski: Romina Gingașu, reacție neașteptată la momentul stânjenitor
Fanatik.ro
Nicușor Dan, viral după ce și-a aranjat șosetele lângă Zelenski: Romina Gingașu, reacție neașteptată la momentul stânjenitor
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
ExclusivInterviu
Politică
07:00
Siegfried Mureșan, premierul desemnat: Dacă PSD se lipește de AUR, va deveni un partid breloc. Au apus vremurile când aveau 45% din Parlament
Bani și Afaceri
06:57
Magazinele BIPA, cu preţuri mici, intră în 3 noi oraşe de lângă București şi fac angajări
Știri Externe
06:45
Putin a murit de 5 ori în războiul din Ucraina: „Granița este închisă”
Bani și Afaceri
06:41
Penny anunță reduceri la cafea, fructe și legume. Sunt prețuri mai mici cu până la 40% la unele produse
Citește mai multe
TRENDING
Știri Externe
27 sept.
Patronul shaormeriei Dristor a fost arestat în Turcia într-un dosar de spălare de bani: studenți folosiți să care valize cu valută pe ruta București-Ankara
Lifestyle
27 sept.
Horoscop 28 septembrie 2026. Berbecii încep o perioadă mai dinamică în relațiile cu cei dragi, în tot ce este legat de plăcerile lor
Știri Locale
27 sept.
Șofer, prins de noul radar TruCAM II gonind cu 185 km/h spre Ploiești, pe DN1. Ce amendă a primit
Știri România
27 sept.
Rezultatele loto din 27 septembrie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 1.490.000 de euro
Trufele ce sunt și cum se folosesc
Lifestyle
06:30
Care este cea mai scumpă ciupercă din lume: „Mii de dolari pe kilogram”
Mark Zuckerberg ține în mâini un smartphone negru
Lifestyle
06:10
Ce telefon are Mark Zuckerberg
Sahara era verde în urmă cu 8.000 de ani Descoperire istorică într-o peșteră din Maroc. Sursă foto: Hepta.
Lifestyle
27 sept.
În urmă cu 8.000 de ani, Sahara era plină de lacuri și vegetație. Dovada a fost găsită într-o peșteră din sudul Marocului
Teoria lui Darwin despre o plantă carnivoră a fost confirmată după 150 de ani. Sursă foto: nature.com.
Lifestyle
27 sept.
Darwin a murit fără să poată demonstra. După 150 de ani, știința a confirmat bănuiala despre o plantă carnivoră
Horoscop
Lifestyle
27 sept.
Horoscop 28 septembrie – 8 octombrie 2026. Venus retrograd aduce răsturnări de situație în dragoste
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Sabrina, Ioana, Elisabeth, Coral și Denis, mămicile eroine de la medicină
Exclusiv
Știri România
27 sept.
Mamele care au terminat Medicina cu copiii în brațe: „La a doua sarcină, am avut contracții în timpul examenelor”
Casa Tineretului din Câmpina, inclusă într-o selecție a arhitecturii brutalist socialiste din Europa de Est
Analiză
Știri România
27 sept.
Mozaicul comunist de provincie care i-a adus României o mențiune în The Guardian. Casa Tineretului din Câmpina, inclusă într-o selecție a arhitecturii brutalist socialiste din Europa de Est
O mamă cu cinci copii pozează având Colosseumul ca fundal, în centrul istoric al orașului Roma, Italia.
Știri România
27 sept.
Românii din Italia riscă amenzi de 1.000 de euro, dacă nu învață să vorbească italiană
Clădirea Ministerului finantelor din România, steagul UE și al României // bancnote lei ținute în mână
Știri România
27 sept.
România, „cu poveri mari ale datoriilor”, găsește moduri „creative” de a împrumuta bani de la cetățeni, scrie Bloomberg
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Nicu;or Dan
Opinii
24 sept.
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Bani românești, lei
Opinii
23 sept.
Sentimentul economic, între cauză și semnal
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu