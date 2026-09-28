Jan Betley, cercetător polonez care colaborează cu TruthfulAI din California, SUA, avertizează asupra pericolelor dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale, considerând-o mai riscantă decât războaiele sau încălzirea globală, scrie Onet. El subliniază că AI ar putea transforma ireversibil societatea umană.

Un cercetător polonez, Jan Betley, care colaborează cu organizația non-profit americană TruthfulAI din Berkeley, California, avertizează asupra pericolelor legate de dezvoltarea necontrolată a inteligenței artificiale (AI).

Potrivit lui Betley, riscurile asociate cu AI sunt mai alarmante decât războaiele sau încălzirea globală și ar putea transforma ireversibil societatea umană.

Cercetătorul a vorbit despre posibile scenarii catastrofale, inclusiv crearea de viruși letali sau preluarea controlului asupra sistemelor critice, precum bănci sau centrale energetice.

„Dacă nu o oprim, societatea se va schimba radical”, avertizează Betley, El își exprimă îngrijorarea cu privire la ritmul accelerat al dezvoltării AI, care depășește previziunile experților.

AI este cea mai mare amenințare la adresa umanității, mai periculoasă decât încălzirea globală ori războaiele!

Modelele actuale de AI sunt capabile să realizeze sarcini imposibile chiar și acum un an, iar îmbunătățirea continuă a acestora ar putea duce la o situație în care oamenii să piardă complet controlul asupra lor.

Studiile recente, precum cel realizat în 2024, indică faptul că o proporție semnificativă a specialiștilor în AI estimează un risc de 10-18% ca inteligența artificială avansată să ducă la dispariția umanității sau la pierderea controlului asupra autodeterminării umane.

Aceste cifre, departe de a fi simple speculații, subliniază gravitatea situației. Betley explică faptul că tehnologia AI actuală este „crescută” mai degrabă decât programată, ceea ce înseamnă că se dezvoltă autonom prin procese complexe care scapă în mare parte înțelegerii umane.

Odată ce AI va fi capabilă să se perfecționeze singură, fără intervenția omului, va fi imposibil de reglementat sau de controlat, avertizează el.

Un alt risc iminent este utilizarea AI pentru atacuri cibernetice, inclusiv pătrunderea în sisteme informatice esențiale, precum cele bancare sau de sănătate.

De asemenea, inteligența artificială amplifică problemele sociale, cum ar fi răspândirea informațiilor false sau influențarea relațiilor interumane, prin înlocuirea acestora cu interacțiuni digitale.

„Dacă acest trend continuă, societatea va deveni de nerecunoscut”, subliniază cercetătorul.

În ciuda acestor riscuri, Betley subliniază că există soluții. El îndeamnă la creșterea conștientizării publice privind impactul AI și la implementarea unor reglementări stricte care să limiteze dezvoltarea necontrolată a acesteia.

De asemenea, el încurajează măsuri simple, cum ar fi educarea publicului pentru a recunoaște posibile fraude bazate pe utilizarea AI, menționând cazuri concrete de înșelătorii realizate deja cu ajutorul tehnologiei.

Betley avertizează că, în pofida scepticismului unora, pericolele legate de AI nu sunt o „farsă”.

El susține necesitatea unor acțiuni imediate și coordonate pentru a preveni un viitor în care inteligența artificială ar putea scăpa complet de sub controlul uman.

Nu este vorba să ne panicăm, ci să acționăm. Depinde de noi cât de multă influență îi vom permite să aibă asupra vieților noastre.

„Chiar credem cu tărie că AI ar putea ucide toţi oamenii!”, spuseseră, anterior, cercetătorii care au lucrat la dezvoltarea Inteligenței Artificiale.