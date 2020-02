De Iulian Budușan,

„Am înţeles de ce arta nu cunoaşte graniţe. Nu îndrăznesc şi nu îmi permit niciodată să analizez opera lui Constantin Brâncuşi pentru că nu sunt avizată în artă, nu sunt vreun doctor docent, nu am studii în artă vizuală, dar îmi permit să o simt, îmi permit să mă bucur de sentimentele pe care mi le provoacă. V-aţi dori să vorbesc în termeni academici sau să vorbesc despre modernismul sau despre valenţele stilistice ale lui Brâncuşi?! Dacă aş putea să fac asta nu aş face-o. De ce? Pentru că mie îmi place să trec totul prin prisma imaginaţiei mele. Pentru că imaginaţia mea se exprimă simplu şi sincer şi pentru că aşa mă exprim eu. De aici poate că mă inspir uneori atunci când îmi scriu muzica”, a spus artista, potrivit Mediafax.

Rimes a explicat şi în ce termeni se raportează la Brâncuşi: „Permiteţi-mi să spun ceva ce poate este prea curajos dar mi-am permis şi îmi doresc, totuşi, şi îmi place mai mult să am interpretarea mea. De ce? Pentru că este a mea, pentru că este rodul imaginaţiei mele, pentru că aşa este stimulată creativitatea.

Pentru că viaţa omului este scurtă, omul îşi trăieşte veacul şi moare. Dar arta rămâne. Mă uit la coloană, la mărgelele coloanei ca şi cum m-aş uita la o zare de sub grinda casei străbunicilor mei. Mă uit şi mi se face dor. Mă uit la coloană ca un copil care vede o excrescenţă uriaşă a pământului, mă uit şi mă înfior. Mă uit la Coloană şi mi se face dor să cânt. Iertaţi-mă, am emoţii mari”, a spus ea.

Ministrul Culturii explică de ce a fost aleasă Irina Rimes să-l promoveze pe Brâncuși

Mihai Șora sare în apărarea Irinei Rimes: ”Pun rămășag că agitații ”brâncușologi“ apăruți peste noapte sunt aceiași care căutau pe ascuns aria cercului”

Ministrul Culturii, după numirea Irinei Rimes ca ambasador al Zilei Brâncuși: „Probabil că un milion de tineri care erau virgini într-ale lui Brâncuși vor afla acum de existența sculptorului”