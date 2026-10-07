Kia K4 este înlocuitorul lui Ceed în Europa și vine cu dimensiuni mai mari, un interior mai modern și prețuri care urcă până aproape de 40.000 de euro. În testul realizat de Auto Motor și Sport, versiunea GT-Line de 180 CP a costat 38.279 de euro și a avut un consum mediu de 7 l/100 km, cu valori foarte diferite în funcție de stilul de condus.

Kia K4 este înlocuitorul lui Ceed în Europa și vine cu dimensiuni mai mari, un interior mai modern și prețuri care urcă până aproape de 40.000 de euro. În testul realizat de Auto Motor și Sport, versiunea GT-Line de 180 CP a costat 38.279 de euro și a avut un consum mediu de 7 l/100 km, cu valori foarte diferite în funcție de stilul de condus.

K4 este mai mare decât vechiul Ceed

Kia K4 are 4,44 metri lungime și 1,85 metri lățime, ceea ce îl pune printre hatchbackurile compacte mai mari. Spațiul din spate este unul dintre punctele forte, iar portbagajul are 438 de litri în versiunea testată.

La interior, K4 vine cu un ansamblu de trei ecrane: instrumentar digital de 12,3 inchi, display multimedia tot de 12,3 inchi și un ecran de 5,3 inchi pentru climatizare.

Față de Ceed, materialele sunt mai bune, iar bordul este mai modern, dar Kia a păstrat și butoane fizice pentru funcțiile importante, inclusiv pentru climatizare.

Versiunea testată are 180 CP și costă 38.279 de euro

Mașina testată folosește motorul turbo pe benzină de 1,6 litri, cu 180 CP și 265 Nm, cuplat la o cutie automată cu dublu ambreiaj și șapte trepte.

Accelerația de la 0 la 100 km/h durează oficial 8,4 secunde, iar viteza maximă este de 210 km/h.

Suspensia este setată mai degrabă spre sportivitate, iar mașina rămâne stabilă în viraje, însă cutia poate fi uneori mai bruscă la viteze mici.

Prețul de bază pentru combinația de 180 CP și echipare GT-Line este de 36.246 de euro, iar exemplarul testat a ajuns la 38.279 de euro.

Gama K4 începe însă de la 27.400 de euro, cu motorul de 1,0 litri și 115 CP și cutie manuală.

De la 5,7 la 10 l/100 km, în funcție de cum conduci

Diferențele de consum au fost destul de mari în test.

În regim economic, K4 a coborât până la aproximativ 5,7-5,8 l/100 km. Consumul mediu măsurat pe întreg testul a fost de 7 l/100 km, iar într-un scenariu apropiat de utilizarea cotidiană a ajuns la 7,4 l/100 km.

În București și în condus mai sportiv, consumul poate urca însă până la aproximativ 10 l/100 km.

Cu rezervorul de 47 de litri și consumul mediu măsurat, autonomia calculată a fost de aproximativ 670 km.

Așadar, cei 180 CP nu vin neapărat cu un consum exagerat dacă mașina este condusă liniștit, dar diferența dintre extraurban și traficul urban poate ajunge la peste 4 l/100 km.

Ce primești, de fapt, pentru aproape 38.000 de euro

K4 nu mai este compacta accesibilă pe care mulți o asociau cu vechiul Ceed. Este mai mare, mai bine finisată, mai tehnologizată și are o ținută de drum mai apropiată de ceea ce te-ai aștepta de la o mașină orientată și spre condus sportiv.

În schimb, prețul versiunii testate o pune deja într-o zonă foarte competitivă, în care cumpărătorii pot găsi inclusiv SUV-uri compacte sau modele hibride.