Leul încheie săptămâna pe plus comparativ cu euro și dolarul. Cursul BNR, vineri, 12 iunie 2026

Euro a ajuns azi la 5,2353, comparativ cu cotația de joi, de 5,2390, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0037.

Foto: Libertatea

Leul crește, aurul se scumpește

Această tendință urmează recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Contextul economic rămâne tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Leul a scăzut vineri și în raport cu dolarul american, cotat la 4,5194, față de joi când era 4,5422 (o scădere de 0,0228).

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,0646 lei, față de 6,0714 lei. Aurul este cotat vineri, 12 iunie 2026, la 613,6642 lei pentru un gram, față de 597,8799 lei (o creștere de 15,784 lei).

Inflația a ajuns la un nou record în România, a anunțat vineri INS. Războiul din Iran a scumpit masiv carburanții, chiriile sunt cu 44% mai mari față de acum un an.

Cum a fluctuat leul după criza politică

12 iunie: 5,2353 lei/euro

11 iunie: 5,2390 lei/euro

10 iunie: 5,2344 lei/euro

9 iunie: 5,2386 lei/euro

8 iunie: 5,2436 lei/euro

5 iunie: 5,2488 lei/euro

4 iunie: 5,2581 lei/euro

3 iunie: 5,2592 lei/euro

2 iunie: 5,2556 lei/euro

29 mai: 5,2489 lei/euro

28 mai: 5,2484 lei/euro

27 mai: 5,2393 lei/euro

26 mai: 5,2359 lei/euro

25 mai: 5,2467 lei/euro

22 mai: 5,2488 lei/euro

18 mai: 5,2105 lei/euro

15 mai: 5,2088 lei/euro

14 mai: 5,2052 lei/euro

13 mai: 5,2056 lei/euro

12 mai: 5,2103 lei/euro

11 mai: 5,2222 lei/euro

8 mai: 5,2364 lei/euro

7 mai: 5,2661 lei/euro

6 mai: 5,2688 lei/euro

5 mai: 5,2180 lei/euro

4 mai: 5,1998 lei/euro

30 aprilie: 5,1417 lei/euro

29 aprilie: 5,1004 lei/euro.

România a terminat primele patru luni cu un deficit bugetar de 23,95 de miliarde de lei, respectiv 1,17% din Produsul Intern Brut (PIB), mai puțin de jumătate din nivelul consemnat în același interval de anul trecut, arată datele Ministerului Finanțelor.

Recent, INS a anunțat că inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni.

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