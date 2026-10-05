Leul a câștigat teren luni, 5 octombrie, în fața monedei europene, în ziua în care președintele Nicușor Dan face consultări cu partidele și este așteptat să facă a patra nominalizare de premier, în contextul în care România traversează de mai bine de cinci luni o criză politică.

Euro a fost cotat la 5,3306 lei la cursul Băncii Naționale a României (BNR), în urcare față de nivelul de 5,3447 de vineri, 2 octombrie.

Aprecierea vine în contextul în care euro în sine are probleme în fața dolarului american, prăbușindu-se la cel mai mic nivel din ultimele 17 luni, din cauza problemelor pe care le are Franța, cu proteste ale elevilor și un buget care trebuie să treacă de Parlament.

Dolarul a crescut în fața euro din cauza creșterii dobânzilor pe bursele mondiale, ceea ce face ca investitorii să crească pariurile că Rezerva Federală, banca centrală americană, o să majoreze în curând din nou dobânzile pentru a calma inflația.

Leul s-a depreciat săptămâna trecută la un minim istoric în fața euro, din cauza respingerii cabinetului Siegfried Mureșan, în vreme ce contextul internațional cu creșterea dobânzilor duce la plecarea banilor din zonele de periferie către Statele Unite.

Am trecut examenul, vin altele

Recent, România a fost menținută de către agenția de rating Standard & Poor’s în categoria recomandată investițiilor, dar cu o serie de avertismente privind perspectivele.